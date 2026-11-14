Uttar Pradesh : NEP-2020 चे पाचही कौशल्य निकष पूर्ण करणारे उत्तर प्रदेश देशातील पहिले राज्य; २ लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षणाचे पाचही कौशल्य निकष पूर्ण करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्य सरकारने ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील ५१५ शाळांमधील सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.या योजनेअंतर्गत इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक कौशल्यांसोबत संवादकौशल्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल कौशल्य, आर्थिक व्यवस्थापन आणि उद्योजकतेचे धडे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी नव्हे, तर भविष्यात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठीही तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..पाच कौशल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेशव्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील पाचही कौशल्य निकषांचा समावेश करून प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.या अभ्यासक्रमात तांत्रिक कौशल्यांसाठी १८० तास, सॉफ्ट स्किल्ससाठी ३० तास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डिजिटल कौशल्यांसाठी चार तासांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. याशिवाय आर्थिक व्यवस्थापन आणि उद्योजकता विकास या दोन नव्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रत्येक विषयासाठी दोन तासांचे प्रशिक्षण असेल.आर्थिक व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणातून विद्यार्थ्यांना बचत, गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाची प्राथमिक माहिती दिली जाणार आहे. तर उद्योजकता विकासाच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू करण्याच्या संकल्पना आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत बाबी समजावून सांगितल्या जातील..विद्यार्थ्यांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहनशालेय वयातच विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळाल्यास त्यांना भविष्यात रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे मंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार आणि बाजारपेठेतील गरजांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.केवळ नोकरी शोधणारे विद्यार्थी तयार करण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून इतरांनाही रोजगार देऊ शकतील, असे उद्योजक घडवण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे..५१५ शाळांमधील २ लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणउत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशनचे मिशन संचालक पुलकित खरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ५१५ निवडक शाळांमधील सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.या योजनेत शासकीय माध्यमिक शाळांसोबत अनुदानित शाळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अटल आवासीय विद्यालये, सर्वोदय विद्यालये आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनाही प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे.नियमित शालेय शिक्षणासोबतच हे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच तांत्रिक आणि व्यावहारिक कौशल्ये आत्मसात करता येतील. ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’च्या विस्तारातून शालेय शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास यांची सांगड घालण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.