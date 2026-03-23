UP: योगींचे लाडक्या बहिणींना 'गिफ्ट'! हजारो जणींना नियुक्ती पत्रे; पुढच्या महिन्यापासून पगार सुरू, जाणून घ्या काय आहे खास?

देश: चैत्र नवरात्रीच्या पावन पर्वात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील लेकींना सरकारी नोकरीची मोठी भेट दिली आहे. लखनौ येथील लोकभवनमध्ये आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात त्यांनी १,२२८ नवनिर्वाचित नर्सिंग ऑफिसर्सना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. विशेष म्हणजे, या महिनाअखेरपासूनच या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार सुरू होणार आहे..या कार्यक्रमात १०९७ महिला आणि १३१ पुरुष नर्सिंग अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. "आज जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये भारतीय नर्सिंग प्रोफेशनल्सना मोठी मागणी आणि आदर आहे," असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.आरोग्य व्यवस्थेचा 'कणा' मजबूत होणारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पूर्वीच्या सरकारांमधील आरोग्य व्यवस्थेच्या दुरावस्थेवर कडक टीका केली. पूर्वी पूर्व उत्तर प्रदेशात एन्सेफलायटीस आणि डेंग्यूमुळे हजारो मृत्यू व्हायचे, पण कोणालाही काळजी नव्हती..पण डबल इंजिन सरकारच्या काळात डॉक्टर जर आरोग्य यंत्रणेचे नेतृत्व करत असतील, तर नर्सिंग स्टाफ हा त्या यंत्रणेचा 'कणा' (Backbone) आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याने मातृ मृत्यू दर आणि शिशु मृत्यू दरात मोठी घट नोंदवली आहे. राज्यात ३५ जुनी एएनएम केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यात आली असून ३१ नवीन नर्सिंग कॉलेजेसचे काम वेगाने सुरू आहे..डिजिटल हेल्थ आणि 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज'उत्तर प्रदेशने आरोग्य सेवांच्या डिजिटलायझेशनमध्ये मोठी झेप घेतली आहे:आभा आयडी: राज्यात आतापर्यंत १४ कोटी २८ लाखांहून अधिक डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करण्यात आले आहेत.टेलीमेडिसिन: ९७६ सामुदायिक आरोग्य केंद्रांवर (CHC) घरबसल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची सुविधा सुरू झाली आहे.बैठक व्यवस्था: 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय सुविधा पोहोचवल्या जात आहेत..वैद्यकीय शिक्षणात विक्रमी वाढगेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय जागांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. MBBS जागा५,३९० वरून थेट १२,७०० पर्यंत वाढल्या आहेत. तर PG जागा: १,२२१ वरून ५,०५६ झाल्या आहेत. नर्सिंगमध्ये ७,००० आणि पॅरामेडिकलमध्ये २,००० नवीन जागांची वाढ करण्यात आली आहे.जागतिक संधींसाठी 'भाषा' महत्त्वाचीमुख्यमंत्र्यांनी नवीन नर्सिंग ऑफिसर्सना एक मोलाचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, नर्सिंग कोर्ससोबतच विद्यार्थ्यांनी जपानी, जर्मन किंवा भारतीय भाषा जसे की मराठी, तेलगू, तमिळ आणि मलयलम शिकल्या पाहिजेत. यामुळे त्यांना केवळ भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या आणि उत्तम करिअरच्या संधी उपलब्ध होतील..९ वर्षात ९ लाख सरकारी नोकऱ्या"आमच्या सरकारने गेल्या ९ वर्षांत ९ लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत, जे देशातील कोणत्याही राज्यासाठी रेकॉर्ड आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले. ही सर्व भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराशिवाय झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. एका नवनियुक्त तरुणीने आपला आनंद व्यक्त करताना सांगितले की, "ईदच्या दुसऱ्या दिवशी नियुक्ती पत्र मिळणे हे माझ्यासाठी सर्वात मोठे गिफ्ट आहे."मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिला सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय लिहिला असून, या नवीन नियुक्त्यांमुळे उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.