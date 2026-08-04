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UP PET 2026: UP PET 2026 चे नोटिफिकेशन जाहीर; आता एकाच स्कोअरवर 3 वर्षे भरतीसाठी अर्ज करता येणार

UP PET 2026 Score Valid For Three Years: UP PET 2026 साठी नोटिफिकेशन, वेळापत्रक आणि अभ्यासक्रम जाहीर; PET स्कोअरची वैधता आता 3 वर्षे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
UP PET 2026 Official Notification Out Three Year Score Validity Brings Major Relief To Government Job Aspirants

UP PET 2026 Official Notification Out Three Year Score Validity Brings Major Relief To Government Job Aspirants

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UPSSSC) UP PET 2026 परीक्षेचे नोटिफिकेशन, वेळापत्रक आणि अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. यंदा सर्वात मोठा बदल म्हणजे PET स्कोअरची वैधता आता 3 वर्षे असणार आहे.

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