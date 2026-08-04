UP PET 2026: UP PET 2026 चे नोटिफिकेशन जाहीर; आता एकाच स्कोअरवर 3 वर्षे भरतीसाठी अर्ज करता येणार

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UPSSSC) UP PET 2026 परीक्षेचे नोटिफिकेशन, वेळापत्रक आणि अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. यंदा सर्वात मोठा बदल म्हणजे PET स्कोअरची वैधता आता 3 वर्षे असणार आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 3 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 सप्टेंबर 2026, तर अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी 8 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अर्ज करण्यासाठी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य असणार आहे..यापूर्वी PET स्कोअर केवळ एका वर्षासाठी वैध होता. मात्र, आता एकाच स्कोअरच्या आधारे पुढील तीन वर्षे UPSSSC च्या विविध मुख्य भरती परीक्षांसाठी उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे वारंवार PET परीक्षा देण्याची गरज कमी होणार आहे..100 गुणांच्या या परीक्षेत भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय चळवळ, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यशास्त्र, सामान्य विज्ञान, प्राथमिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, इंग्रजी आणि रिझनिंग या विषयांना प्रत्येकी 5 गुण असतील. तर चालू घडामोडी, सामान्य जागरूकता, अपाठित हिंदी गद्यांश तसेच आलेख आणि तक्त्यांवरील प्रश्नांना प्रत्येकी 10 गुण दिले जाणार आहेत..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.\rदरम्यान, PET चे नोटिफिकेशन वेळेत जाहीर झाल्याचे स्वागत होत असले तरी जुन्या भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. ॲग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टंट, ऑडिटर, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पुनर्परीक्षा आणि ज्युनियर असिस्टंट भरतीचे निकाल व नियुक्ती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याची तक्रार अनेक विद्यार्थ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.