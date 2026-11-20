उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश पोलीस दलाचे तांत्रिक आधुनिकीकरण करण्यासाठी तीन प्रतिष्ठित संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. पोलीस महासंचालक (DGP) राजीव कृष्ण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयआयटी कानपूर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आणि प्रोटीन ई-गव्हर्नन्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांच्याशी हे करार करण्यात आले. यामुळे पोलीस दलाच्या कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण आणि सुरक्षित माहिती व्यवस्थापन यांचा वापर वाढणार आहे.अपर पोलीस महासंचालक (तांत्रिक सेवा) भगवान स्वरूप यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या वतीने या करारांवर स्वाक्षरी केली. डीआयजी (तांत्रिक सेवा) आशीष तिवारी यांनीही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. पोलीस दलाच्या १० प्रमुख प्राधान्यांमध्ये तांत्रिक आधुनिकीकरणाचा समावेश करण्यात आला असून, या भागीदारीतून तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..आयआयटी कानपूरच्या मदतीने सायबर तपासाला बळआयआयटी कानपूरसोबतच्या करारातून सायबर सुरक्षा, सायबर फॉरेन्सिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात सहकार्य केले जाणार आहे. पोलिसांच्या डिजिटल प्रणालींची सुरक्षा तपासणे, सायबर हल्ले आणि संभाव्य धोके ओळखणे, तसेच डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर असेल. याशिवाय पोलीस कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण, संयुक्त संशोधन आणि तांत्रिक उपाय विकसित करण्यासाठीही सहकार्य मिळणार आहे..ऑनलाइन पोलीस सेवांचा विस्तार करणारडिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनसोबतच्या भागीदारीत नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन पोलीस सेवांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे, विविध सरकारी प्रणालींमध्ये समन्वय वाढवणे आणि पोलिसांचे अंतर्गत कामकाज अधिक सुलभ करणे, ही या कराराची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पोलीस विभागाशी संबंधित सेवा डिजिटल माध्यमातून अधिक सहज मिळण्यास मदत होईल..डेटा सुरक्षा आणि सुरक्षित माहिती व्यवस्थापनप्रोटीन ई-गव्हर्नन्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडसोबतच्या करारातून पोलीस विभागाच्या विविध डिजिटल प्रणालींमधील माहितीची सुरक्षित देवाणघेवाण आणि एकत्रीकरण केले जाणार आहे. डिजिटल ओळख, प्रमाणीकरण, माहितीची सुरक्षितता आणि आधुनिक डेटा व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल. यामुळे उपलब्ध माहितीचा प्रभावी वापर करून निर्णयप्रक्रिया अधिक अचूक करण्यास मदत होणार आहे.या तीन संस्थांच्या सहकार्याने उत्तर प्रदेश पोलीस दलात तंत्रज्ञानाचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांचा तपास, डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण, माहितीची सुरक्षितता आणि नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.