Police Recruitment : पोलिस भरतीतील घोटाळा उघड! चार OBC तरुण SC म्हणून रुजू, असं आलं सत्य समोर

उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. चार तरुणांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जाती (SC) च्या कोट्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिस आणि प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे त्यांचा डाव उधळला गेला. या प्रकरणात चारही तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शितेचे उदाहरण नाही, तर गैरमार्गाने सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे..बनावट कागदपत्रांचा खेळ उघडसोनभद्र येथील पोलिस भरती प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्र तपासणी सुरू होती. यावेळी चार उमेदवारांनी सादर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रांवर संशय निर्माण झाला. या उमेदवारांनी स्वतःला उत्तर प्रदेशातील मूळ रहिवासी असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सखोल तपासणीत हे उमेदवार मध्य प्रदेशातील सिंगरौली जिल्ह्यातील चितरंगी तहसीलचे रहिवासी असल्याचे उघड झाले. या चारही तरुणांचे खरे मूळ ओबीसी असल्याचे समोर आले..Telangana Flood : तेलंगणात मुसळधार पावसाचा कहर! महाराष्ट्रातील नांदेड-हैदराबाद मार्गावर वाहतूक विस्कळीत; रेल्वे प्रशासनानं केलं 'हे' आवाहन.उमेश कुमार प्रकरणातील धक्कादायक खुलासाया घोटाळ्यातील सर्वात मोठा खुलासा उमेश कुमार नावाच्या उमेदवारासंदर्भात झाला. त्याने आपला पत्ता सोनभद्रच्या घोरावल येथील दाखवला आणि तिथूनच बनावट अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. प्रत्यक्षात, तो मध्य प्रदेशातील सिंगरौली जिल्ह्यातील मझिगवां गावचा रहिवासी आहे. याचप्रमाणे, अन्य तीन आरोपी - राकेश सिंह, दीपक कुमार आणि विजय कुमार - हे देखील सिंगरौली जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याचे आढळले. सखोल तपासणीत त्यांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला..पोलिसांची कारवाईया प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. चारही उमेदवारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भरती प्रक्रिया पारदर्शी आणि निष्पक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर कसून तपासणी केली जात आहे. या घटनेमुळे अन्य उमेदवारांमध्येही खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला थारा दिला जाणार नाही..पारदर्शितेचा विजयहा घोटाळा उघडकीस येणे हे पोलिस प्रशासनाच्या सतर्कतेचे आणि भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शितेचे प्रतीक आहे. पोलिसांनी सांगितले की, काही व्यक्ती गैरमार्गाने नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु प्रशासनाची कडक नजर त्यांच्यावर आहे. या घटनेमुळे इतर उमेदवारांना एक संदेश मिळाला आहे की, फसवणूक करून सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकते..समाजासाठी संदेशहा प्रकार केवळ पोलिस भरतीपुरता मर्यादित नसून, सरकारी योजनांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी एक धडा आहे. प्रशासनाने आपली सतर्कता आणि कठोर कारवाईद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही प्रकारची फसवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कडक नियम आणि तपासणी यंत्रणा आणखी मजबूत करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत..बनावट कॉन्स्टेबल, ५ वर्षात स्वत:लाच प्रमोशन देत PI बनला; लग्नही झालं, पण एका चोरीने १० वर्षांचं बिंग फुटलं.