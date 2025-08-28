देश

Police Recruitment : पोलिस भरतीतील घोटाळा उघड! चार OBC तरुण SC म्हणून रुजू, असं आलं सत्य समोर

UP Police Recruitment Scam Exposed: OBC Candidates Posed as SC for Job Quota: सोनभद्र येथील पोलिस भरतीत चार OBC तरुणांनी SC प्रमाणपत्र सादर करून फसवणूक केली. पोलिसांनी सत्य उघड करत कारवाई सुरू केली.
Sandip Kapde
उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. चार तरुणांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जाती (SC) च्या कोट्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिस आणि प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे त्यांचा डाव उधळला गेला. या प्रकरणात चारही तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शितेचे उदाहरण नाही, तर गैरमार्गाने सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे.

