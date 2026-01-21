UP Police Recruitment: कशी होते यूपी पोलीसमध्ये भरती? प्रशिक्षणात पोहण्याचे कौशल्य अनिवार्य का नाही?

नोएडातील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता यांच्या दुर्दैवी मृत्यूने उत्तर प्रदेश पोलीस आणि प्रशासनाच्या आपत्कालीन बचाव यंत्रणेतील (Rescue System) गंभीर त्रुटी चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. ३० फूट खोल आणि पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात कार कोसळल्यानंतर, तिथे उपस्थित असलेल्या ८० जणांच्या फौजफाट्याला युवराजला वाचवता आले नाही, याचे मुख्य कारण 'पोहण्याच्या' (Swimming) कौशल्याचा अभाव हे मानले जात आहे..नोएडा दुर्घटनेत स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान सर्वात आधी पोहोचले, पण खोल पाणी आणि अंधारामुळे कोणीही पाण्यात उतरण्याचे धाडस करू शकले नाही. यावरून पोलिसांच्या प्रशिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सध्याची निवड प्रक्रिया (Selection Process)उत्तर प्रदेश पोलीस भरती आणि प्रोन्नति बोर्डाद्वारे (UPPRPB) होणाऱ्या निवडीत सहा टप्पे असतात:लिखित परीक्षा: सामान्य ज्ञान, गणित आणि बुद्धिमत्तेवर आधारित.दस्तावेज पडताळणी (DV): कागदपत्रांची तपासणी.शारीरिक मानक चाचणी (PST): उंची, छाती आणि वजनाचे मोजमाप.शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET): धावणे (पुरुषांसाठी ५ किमी, महिलांसाठी २.४ किमी) आणि उडी मारणे.वैद्यकीय चाचणी: शारीरिक तंदुरुस्तीची तपासणी.या संपूर्ण प्रक्रियेत 'पोहणे' (Swimming) ही अनिवार्य अट नाही. त्यामुळे भरती होणाऱ्या बहुतांश जवानांना पोहता येत नाही, ही वस्तुस्थिती नोएडा दुर्घटनेत समोर आली..२. प्रशिक्षण कालावधीतील कमतरताभरतीनंतर जवानांना ६ ते ९ महिन्यांचे मूलभूत प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण प्रामुख्याने पीटी (PT), शस्त्र हाताळणी, कायदा आणि सुव्यवस्था यावर केंद्रित असते. सामान्य पोलीसांना पोहण्याचे कोणतेही विशेष प्रशिक्षण दिले जात नाही..केवळ जल पोलीस (Water Police) या विशेष शाखेच्या जवानांना ३ ते ६ महिन्यांचे प्रगत प्रशिक्षण मिळते, ज्यात ५० मीटर पोहणे आणि रेस्क्यू डेमो अनिवार्य असतो. प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरीच्या काही तुकड्यांना पोहण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु सामान्य पोलिसांसाठी ते 'ऐच्छिक' आहे..आधुनिक उपकरणांचा अभाव: 'रिमोट ऑपरेटेड लाईफबॉय'तज्ज्ञांच्या मते, जर जवानांना पोहता येत नसेल, तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीव वाचवता आला असता. हे उपकरण रिमोटने नियंत्रित केले जाते आणि पाण्यात बुडणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत वेगाने पोहोचते. यात जीपीएस आणि कॅमेरा असतो.या उपकरणाची किंमत ४.५ ते ६ लाख रुपये आहे. नोएडासारख्या हाय-टेक शहरातही असे साधे उपकरण उपलब्ध नसणे ही चिंतेची बाब आहे..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .बदलाची गरज: तज्ज्ञांची मतेनोएडा दुर्घटनेनंतर आता मागणी होत आहे की यूपी पोलिसांच्या प्रशिक्षणात 'स्विमिंग' अनिवार्य करावे. प्रत्येक पीसीआर व्हॅनमध्ये प्राथमिक 'वॉटर रेस्क्यू किट' असावे. एसडीआरएफ (SDRF) आणि एनडीआरएफ (NDRF) येईपर्यंत स्थानिक पोलिसांनी तातडीने मदत करण्यासाठी प्रशिक्षित असावे.युवराज मेहता यांच्या मृत्यूचे कारण केवळ अपघात नसून, बचाव पथकातील जवानांना पोहता न येणे आणि आधुनिक उपकरणांची कमतरता हे देखील आहे. जर सामान्य जवानांना मूलभूत पोहण्याचे प्रशिक्षण आणि 'रिमोट लाईफबॉय' सारखी साधने दिली असती, तर कदाचित युवराज आजही आपल्या कुटुंबासोबत असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.