देश

Uttar Pradesh: घर खरेदीदारांसाठी मोठी खुशखबर! यूपीमध्ये जुन्या मालमत्तांच्या किमती २५% ने घटल्या

UP Cabinet Approves 25% Cut in Old Property Prices: उत्तर प्रदेश सरकारने जुन्या आणि न विकल्या गेलेल्या मालमत्तांच्या किमतींमध्ये २५ टक्के कपात केली आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात घर खरेदीची मोठी संधी मिळणार आहे.
Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशमध्ये आता मालमत्ता किंवा घर खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे आणि स्वस्त होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्याद्वारे विकास प्राधिकरणांच्या जुन्या आणि न विकल्या गेलेल्या मालमत्तांच्या किमती चक्क २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
policy
Development
CM Yogi Adityanath
property

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com