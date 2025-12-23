Uttar Pradesh: घर खरेदीदारांसाठी मोठी खुशखबर! यूपीमध्ये जुन्या मालमत्तांच्या किमती २५% ने घटल्या

उत्तर प्रदेशमध्ये आता मालमत्ता किंवा घर खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे आणि स्वस्त होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्याद्वारे विकास प्राधिकरणांच्या जुन्या आणि न विकल्या गेलेल्या मालमत्तांच्या किमती चक्क २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्या आहेत..उत्तर प्रदेशात अशा सुमारे २२,३५० मालमत्ता आहेत ज्या अनेक वर्षांपासून जास्त किमतीमुळे विकल्या गेल्या नव्हत्या. या मालमत्तांवर दरवर्षी व्याजाचा बोजा वाढत गेल्याने त्या खरेदीदारांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या होत्या, परंतु आता सरकारने या किमती कमी केल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त दरात हक्काचे घर मिळू शकणार आहे..विशेष म्हणजे, या मालमत्तांचे संपूर्ण पैसे ठराविक काळात भरणाऱ्या ग्राहकांना सरकारकडून अतिरिक्त सवलतही दिली जाणार आहे. जर कोणी खरेदीदार ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण रक्कम जमा करेल तर त्याला ६ टक्के सूट मिळेल, ६० दिवसांच्या मुदतीसाठी ५ टक्के आणि ९० दिवसांच्या मुदतीसाठी ४ टक्के सवलत दिली जाईल..या निर्णयामुळे विकास प्राधिकरणांची अडकून पडलेली आर्थिक रक्कम मोकळी होण्यासही मदत होईल. नवीन घर घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठीही सरकारने दिलासादायक बदल केले आहेत. आता नवीन मालमत्तांच्या किमती ठरवताना त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या व्याजदराशी जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्राधिकरणांना मनमानीपणे जास्त व्याज आकारता येणार नाही..मालमत्ता खरेदी करताना अनेकदा कोपऱ्यातील जागा, बागेसमोरचे घर किंवा रुंद रस्त्यावरील जमिनीसाठी ग्राहकांना खूप जास्त अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत असे. आता हे अतिरिक्त शुल्क कमी करून केवळ ५ टक्के करण्यात आले आहे. जर एखाद्या घराला या तिन्ही सुविधा एकाच वेळी उपलब्ध असतील, तरीही एकूण अतिरिक्त शुल्क १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त घेतले जाणार नाही..CIDCO House: घरखरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सिडको घरांच्या दरात १० टक्के कपात, पण कोणत्या? सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.याव्यतिरिक्त, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आणि छोट्या घरांच्या हप्त्यांवरील व्याजदरही १० टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आणला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची एक उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.