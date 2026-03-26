Ram Navami: योगींनी बदललं आणखी एका गावाचं नाव, त्या काळरात्रीनंतर लेकी-बाळांना मिळालं हक्काचं घर, काय आहे रामनवमी कनेक्शन ?

उत्तर प्रदेशातील बहराइच जिल्ह्यातील 'भरथापुर' या दुर्गम आणि संकटात असलेल्या गावासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी पुनर्वसनाचा मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरयू नदीच्या पात्रात वारंवार होणाऱ्या दुर्घटना आणि निसर्गाच्या कोपापासून वाचवण्यासाठी आता हे संपूर्ण गाव सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले जाणार असून, त्याचे नाव 'भरतपूर' असे असेल..चैत्र नवरात्रीच्या आणि रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांनी १३६ बाधित कुटुंबांना घरांचे वाटप आणि जमिनीच्या मालकी हक्काचे धनादेश सुपूर्द केले. तहसीलच्या सेमरहना गावात या विस्थापितांसाठी एक सुसज्ज कॉलनी उभारली जात आहे..२९ ऑक्टोबर २०२५ ची 'ती' काळरात्र आणि योगींचा संकल्पमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भरथापुरच्या त्या भीषण नाव दुर्घटनेची आठवण करून दिली. २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भरथापुरचे ग्रामस्थ बाजारातून सामान घेऊन परतत असताना त्यांची नाव सरयू नदीत उलटली होती. यामध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाला होता.."जेव्हा मला कळाले की ज्या ठिकाणी ही दुर्घटना झाली, तिथे घड्याळ आणि मगरमच्छ मोठ्या संख्येने आहेत, तेव्हा मी आतून हादरलो. तिथले लोक कसे राहत असतील, याची वेदना मी स्वतः तिथे जाऊन अनुभवली," असे मुख्यमंत्री भावूक होऊन म्हणाले. त्या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ प्रशासनाला या गावाच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे आदेश दिले होते..'भरतपूर' नावामागची भूमिकाया नवीन कॉलनीचे नाव 'भरतपूर' का ठेवले, याचे स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले: "चैत्र नवरात्रीत प्रभू रामाचा जन्म झाला. भगवान रामाचे आपल्या भावावर (भरतावर) जेवढे प्रेम होते, तेवढेच प्रेम रामनवमीच्या निमित्ताने वसणाऱ्या या 'भरतपूर' आणि शेजारच्या 'सेमरहना' गावामध्ये असावे, हीच माझी इच्छा आहे.".पुनर्वसन पॅकेजची वैशिष्ट्येनवीन भरतपूर वसवण्यासाठी २१ कोटी ५५ लाख ५५ हजार ९५१ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. १३६ कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्की घरे आणि शेतीसाठी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. १० महिलांना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः आपल्या हाताने वाटप पत्र सोपवले. जुन्या गावात रस्ते, शाळा, शौचालये आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव होता, जो आता या नवीन मॉडेल गावात पूर्ण केला जाणार आहे.ग्रामस्थांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रूविस्थापित मुन्नालाल मौर्य यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानताना सांगितले की, "आमचे गाव तीन बाजूंनी नदीने वेढलेले होते. केवळ नाव हाच आमचा आधार होता आणि शेतजमीन नदीत वाहून गेली होती. आज मुख्यमंत्र्यांनी आमची पिडा कायमची दूर केली आहे." उत्तर प्रदेशातील शेवटचे गाव मानल्या जाणाऱ्या भरथापुरच्या रहिवाशांसाठी ही एक नवीन पहाट ठरली आहे.