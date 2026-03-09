UP: योगी सरकारची मोठी लॉटरी! आता मुलींना मिळणार 'फ्री स्कूटी'; महिला दिनानिमित्त सर्वात मोठी घोषणा, पाहा कुणाला मिळणार फायदा?

उत्तर प्रदेशातील महाविद्यालयीन तरुणींसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिला दिनाचे मोठे गिफ्ट दिले आहे. आता राज्यातील हुशार मुलींना कॉलेजला जाण्यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही, कारण सरकार त्यांना चक्क मोफत स्कूटी देणार आहे..रविवारी लखनौमध्ये आयोजित जागतिक महिला दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' (Rani Laxmibai Scooty Yojana) लवकरच सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ४०० कोटी रुपयांची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे..पहिल्या टप्प्यात कुणाला मिळणार स्कूटी?मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेचा लाभ टप्प्याटप्प्याने दिला जाईल:पात्रता: पदवी (Graduation) आणि पदव्युत्तर (Post-graduation) शिक्षणाच्या अंतिम वर्षात असलेल्या गुणवंत मुलींना पहिल्या टप्प्यात स्कूटी दिली जाईल.उद्देश: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना प्रवासासाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये आणि त्या आत्मनिर्भर बनाव्यात, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे..'पिंक रोजगार महाकुंभ' आणि १०,००० नोकऱ्यायाच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी 'पिंक रोजगार महाकुंभ-२०२६' चे उद्घाटन केले. हा केवळ मेळावा नसून महिलांना सक्षम करण्याची एक मोठी मोहीम आहे.थेट नोकरी: ॲमेझॉन, रिलायन्स आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ५० हून अधिक मोठ्या कंपन्यांनी या मेळाव्यात सहभाग घेतला असून, सुमारे ५,००० ते १०,००० महिलांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.नवीन ॲप: मुख्यमंत्र्यांनी 'रोजगार संगम' पोर्टलचे मोबाईल ॲप्लिकेशनही लाँच केले, ज्यामुळे नोकरी शोधणे आता अधिक सोपे होणार आहे..Ajit Pawar : महिलांपासून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल; अजितदादांनी घेतलेले काही क्रांतिकारक निर्णय .चित्रकूटमधील 'ती' आठवण आणि मोठा बदलआपल्या भाषणात योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ मधील एक जुनी आठवण सांगितली. चित्रकूटमध्ये एका चिमुकलीने त्यांना सांगितले होते की, तिचा भाऊ बुटात शाळेत जातो पण ती अनवाणी जाते कारण 'तो मुलगा आहे'. या घटनेने मुख्यमंत्री हेलावून गेले होते. त्यानंतरच त्यांनी सरकारी शाळेतील मुलांना गणवेश, दप्तर आणि बूट देण्याचा निर्णय घेतला. आज राज्यातील ९९ टक्के मुली बूट घालून सन्मानाने शाळेत जात असल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले..५-टी (5-T) मॉडेल आणि प्रगतीयोगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या प्रगतीचे सूत्र सांगितले. परंपरा (Tradition), तंत्रज्ञान (Technology), पारदर्शकता (Transparency), विश्वास (Trust) आणि परिवर्तन (Transformation) या ५-टी मॉडेलमुळेच आज राज्य बदलत आहे. २०१७ मध्ये महिलांचा कामातील सहभाग केवळ १३ टक्के होता, जो आज वाढून ३७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.