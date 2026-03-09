देश

UP: योगी सरकारची मोठी लॉटरी! आता मुलींना मिळणार 'फ्री स्कूटी'; महिला दिनानिमित्त सर्वात मोठी घोषणा, पाहा कुणाला मिळणार फायदा?

Rani Laxmi bai Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश सरकारने महिला दिनानिमित्त 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' जाहीर केली. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या अंतिम वर्षातील गुणवंत मुलींना मोफत स्कूटी मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील महाविद्यालयीन तरुणींसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिला दिनाचे मोठे गिफ्ट दिले आहे. आता राज्यातील हुशार मुलींना कॉलेजला जाण्यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही, कारण सरकार त्यांना चक्क मोफत स्कूटी देणार आहे.

