Uttar Pradesh: शिक्षणसेवकांच्या मानधनात मोठी वाढ, ३,५०० वरून थेट १८,००० रुपये! मुख्यमंत्र्यांनी दिले ५ गिफ्ट

उत्तर प्रदेशातील शिक्षामित्र आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. गोरखपूर येथे आयोजित 'राज्यस्तरीय शिक्षामित्र सन्मान सोहळ्या'त बोलताना त्यांनी शिक्षामित्र मानदेय वाढ, आरोग्य विमा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत सविस्तर माहिती दिली..शिक्षामित्रांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर सरकारने त्यांच्यासाठी अनेक कल्याणकारी घोषणा केल्या आहेत. यातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:१. मानदेयात घसघशीत वाढमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिक्षामित्रांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन मानदेयात मोठी वाढ केली आहे.शिक्षामित्रांचे मानदेय आता १८,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आले आहे. २०१७ पूर्वी हे मानदेय केवळ ३,५०० रुपये होते, जे नंतर १०,००० करण्यात आले होते. ही वाढ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्यात आली असून, वाढीव मानदेय थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे..५ लाखांचा कॅशलेस आरोग्य विमापंतप्रधानांच्या योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शिक्षामित्रांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा (Cashless Health Insurance) दिला जाणार आहे. बेसिक शिक्षण परिषदेला याबाबत सर्व पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.महिला शिक्षामित्रांसाठी बदलीची सोयशिक्षामित्रांच्या कौटुंबिक अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने त्यांच्या पोस्टिंगबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षामित्रांना त्यांच्याच जिल्ह्यात किंवा घराजवळील शाळेत नियुक्ती दिली जात आहे.महिला शिक्षामित्रांना त्यांच्या आवडीनुसार माहेरी किंवा सासरी जवळ असलेल्या शाळेत बदलीची सुविधा दिली जाणार आहे..दहावीचा आज निकाल, अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी सुरु! ‘या’ संकेतस्थळावर करा अर्ज, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना भरता येणार १० कॉलेजचे प्राधान्यक्रम, वाचा....'ऑपरेशन कायाकल्प' आणि शिक्षणातील प्रगतीराज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या बदलत्या स्वरूपावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. शाळांमधील पायाभूत सुविधांचे प्रमाण ३६% वरून आता ९९% पर्यंत पोहोचले आहे.शाळा सोडणाऱ्या मुलांचे प्रमाण १९% वरून केवळ ३% वर आले आहे. निपुण भारत मिशन, पीएम श्री स्कूल आणि अटल टिंकरिंग लॅबच्या माध्यमातून राज्यातील शिक्षण व्यवस्था आधुनिक केली जात आहे..शिक्षामित्रांना मुख्यमंत्री योगींचे आवाहनमुख्यमंत्र्यांनी शिक्षामित्रांना ट्रेड युनियनची मानसिकता सोडून सकारात्मक विचार करण्याचे आवाहन केले. "आधी देश, मग आम्ही" या भावनेतून काम केल्यास मुलांचे आणि समाजाचे भले होईल, असे ते म्हणाले.जुलैमध्ये शाळा उघडताच 'शाळा चलो अभियान' वेगाने राबवण्यास त्यांनी सांगितले. शिक्षकांनी अर्धा तास आधी शाळेत पोहोचून मुलांच्या पालकांशी संवाद साधावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'अरुणोदय' कॅलेंडरचे विमोचन करण्यात आले, ज्याचा उद्देश मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रार्थना सभेला उपक्रमशील बनवणे हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.