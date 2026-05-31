AI, कोडिंग अन् EV चे धडे! आयटीआयचे रूप बदलणार; योगी सरकारचा 'न्यू एज कोर्सेस'वर मोठा भर

उत्तर प्रदेशातील तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे देऊन त्यांना जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशनअंतर्गत (UP Skill Development Mission) या चालू वर्षात तब्बल ४ लाख तरुणांना प्रगत आणि आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. .यासाठी सरकारने 'स्टेट स्कील डेव्हलपमेंट फंड' (SSDG) चा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व पद्धतीने वाढवून थेट १,००० कोटी रुपये केला आहे. या वाढीव निधीमुळे आता राज्यातील तरुणांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि कोडिंगसारख्या भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे मोफत शिक्षण मिळणार आहे..१५० कोटींवरून थेट १,००० कोटींचे बंपर बजेटकौशल्य विकास मिशनचे मिशन संचालक पुलकित खरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी एसएसडीजी (SSDG) चे बजेट अवघे १५० कोटी रुपये होते. आता ते १ हजार कोटी रुपये करण्यात आल्यामुळे कामाचा वेग आणि व्याप्ती कैक पटीने वाढणार आहे. या नव्या धोरणानुसार, दर तीन महिन्यांनी १-१ लाख जागा कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपन्यांना (Training Providers) वाटप केल्या जातील. विशेष म्हणजे, २०१४ ते २०२५ या ११ वर्षांच्या काळात जेथे एकूण ८ लाख तरुणांना प्रशिक्षित करण्यात आले होते, तेथे आता अवघ्या एकाच वर्षात तब्बल ४ लाख तरुणांना कौशल्यपूर्ण बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..'न्यू एज कोर्सेस' आणि आयटीआय (ITI) चा कायापालटकौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल यांनी २५ मे रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट केले की, राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) आता जुन्या अभ्यासक्रमांऐवजी 'न्यू एज कोर्सेस' (New Age Courses) सुरू केले जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि कोडिंगरोबोटिक्स आणि सीएनसी मशिनिंग (CNC Machining)इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) तंत्रज्ञानअॅडव्हान्स इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हेल्थकेअर सेक्टरया अंतर्गत 'प्रोजेक्ट प्रवीण'चा (Project Praveen) वेगाने विस्तार केला जाणार असून, इंटरमीडिएट (बारावी) पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम केले जाईल. सध्या राज्यातील शासकीय आयटीआयमध्ये १.२९ लाख आणि खाजगी आयटीआयमध्ये २.७७ लाख तरुणांनी प्रवेश घेतला आहे..जिल्हा स्तरावर 'स्किल मॅपिंग' आणि दिव्यांगांना आरक्षणतरुणांना थेट स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, यासाठी उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांची 'स्किल मॅपिंग' (Skill Mapping) आणि विशेष सर्व्हे प्राधान्याने केला जाणार आहे. स्थानिक उद्योगांना कोणत्या प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज आहे, याचा अभ्यास करून त्यानुसारच तरुणांना प्रशिक्षित केले जाईल. याशिवाय, योगी सरकारने सामाजिक बांधिलकी जपत या कौशल्य प्रशिक्षणात दिव्यांग तरुणांना ५% आरक्षण देण्याची घोषणा केली असून, अॅसिड अटॅक पीडितांना यामध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथी) व्यक्तींसाठी मोफत आश्रय आणि कौशल्य विकासाचे विशेष कार्यक्रम राबवले जात आहेत..राज्यभरात आधुनिक तांत्रिक प्रशिक्षणाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ५ विशेष 'सेंटर ऑफ इनोव्हेशन, इंटिग्रेशन अँड इनोव्हेशन' (CIII) स्थापन केले जात आहेत, जे भविष्यात 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (Center of Excellence) म्हणून ओळखले जातील. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला डॉ. वीर विक्रम सिंह प्रिन्स, मुक्ता संजीव राजा, डॉ. एमपी आर्य आणि ओम कुमार यांच्यासह अनेक आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..आज देखील राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये या १,००० कोटींच्या फंडातून नवीन डिजिटल लॅब्ज आणि तंत्रज्ञान केंद्रांच्या उभारणीला गती दिली जात असून, या योजनेमुळे यूपी मधील तरुण रोजगारासाठी आत्मनिर्भर बनताना दिसत आहेत.