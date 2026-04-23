7th Pay Commission: 'या' कर्मचाऱ्यांची चांदी! ७ व्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा; योगी सरकारकडून पगारवाढीचं मोठं 'गिफ्ट'!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम' (UP State Seed Development Corporation) च्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली असून त्यांना आता सातव्या वेतन आयोगाचा (7th Pay Commission) लाभ मिळणार आहे.अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बीज निगममधील कर्मचाऱ्यांना आता इतर सरकारी विभागांप्रमाणे सातव्या वेतनमानानुसार पगार मिळणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या निर्णयाच्या फाईलला मंजुरी दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..पगारवाढीचा निर्णय का घेतला?एखाद्या निगमची (Corporation) आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतरच अशा प्रकारच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेतला जातो. बीज निगमच्या बाबतीत खालील गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या.२०१७-१८ नंतर आणि विशेषतः २०१९-२० पासून हा निगम सातत्याने नफा कमवत आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या निगमला ४० कोटी रुपयांहून अधिक नफा मिळण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ पर्यंत निगमचा एकूण संचित नफा १४३.०७ कोटी रुपये इतका झाला आहे..कृषी मंत्र्यांचे विशेष प्रयत्नउत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही यांनी घेतलेल्या विशेष परिश्रमांमुळे तोट्यात असलेला हा निगम आता नफ्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांचे समर्पण आणि सुधारलेली आर्थिक स्थिती पाहूनच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ही भेट दिली आहे..कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?१. पगारवाढ: सातव्या वेतनमानामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात आणि इतर भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होईल.२. जीवनमान सुधारणार: या पगारवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात गुणात्मक सुधारणा होईल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.३. प्रशासकीय लाभ: सरकारी विभागांप्रमाणेच आता या निगमकडूनही कर्मचाऱ्यांना सर्व सेवा-सुविधा सातव्या वेतनमानानुसार मिळतील.हा निर्णय उत्तर प्रदेशातील सरकारी उपक्रमांना बळ देणारा आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणारा ठरणार आहे.