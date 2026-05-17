Encounter: मुनीर गँगचा 'हा' खतरनाक शार्पशूटर कसा झाला पोलिसांचा शिकार? मेरठच्या जंगलातील ती थरारक चकमक, ज्याने यूपी हादरली

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश पोलीस आणि गुन्हेगारांमधील संघर्ष काही नवा नाही, पण १३ मे २०२६ च्या रात्री मेरठमध्ये जे घडलं त्याने गुन्हेगारी जगताला मोठा धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेश विशेष कृती दलाने (UP STF) मेरठच्या लोहिया नगर परिसरातील अलीपूर भागात एका मोठ्या मोहिमेत एक लाख रुपयांचे इनाम असलेल्या शातिर गुन्हेगार जुबैरला चकमकीत ठार केले. .छातीवर पिस्तूल आणि मॅगझिन बांधून फिरणारा, लांब केस असलेला आणि चेहऱ्यावर नेहमी एक क्रूर हास्य बाळगणारा जुबैर पोलिसांच्या गोळीबारात गंभीर जखमी झाला होता. त्याला तातडीने मेडिकल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..मूळचा अलिगढचा रहिवासी असलेला जुबैर पोलिसांच्या भीतीपोटी दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात आपली ओळख लपवून राहत होता. मात्र, त्याचे गुन्हेगारी कारनामे थांबले नव्हते. तो कुख्यात 'मुनीर गँग'चा अत्यंत सक्रिय आणि धोकादायक सदस्य म्हणून काम करत होता..जुबैरवर हत्या, लूटमार, दरोडे आणि अमली पदार्थ तस्करी (NDPS) यांसारखे तब्बल दोन डझन गंभीर गुन्हे दाखल होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटीएफचे पथक त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर गुप्तपणे नजर ठेवून होते आणि अखेर मेरठमध्ये त्याला घेरण्यात पोलिसांना यश आले..जुबैरच्या गुन्हेगारी जगतातील सर्वात मोठा आणि सनसनाटी गुन्हा म्हणजे २४ डिसेंबर २०२५ रोजी अलिगढच्या सिव्हिल लाईन भागात झालेली राव दानिश हिलालची हत्या. जुबैरने आपल्या साथीदारांसह मिळून दिवसाढवळ्या या हत्येचा थरार घडवून आणला होता, ज्यानंतर अलिगढ पोलिसांनी त्याच्यावर एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते..चकमकीच्या ठिकाणाहून पोलिसांनी एक दुचाकी, दोन ३२ बोअरची पिस्तूल आणि मोठ्या प्रमाणावर जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. युपी पोलिसांनी या कारवाईनंतर स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी गुन्हेगारांविरुद्ध अशी कठोर मोहीम यापुढेही सुरूच राहील.