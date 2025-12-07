PM Narendra Modi : यूपीची 'ही' ग्रामपंचायत कचऱ्यातून छापतेय नोटा; कल्पना झाली हिट; पंतप्रधान मोदींशी आहे कनेक्शन!

सुलतानपूर : स्वच्छतेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच सक्रिय असतात. २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी त्यांनी स्वच्छ भारत मिशनची सुरुवात केली. या मिशनअंतर्गत जनजागृती अभियानापासून अनेक योजना-परियोजना आणल्या गेल्या, ज्या आजही प्रत्यक्षात काम करत आहेत. याच योजनांपैकी एक योजना ग्रामपंचायतीला कचरामुक्त करणे आणि त्या कचऱ्यातून स्वच्छता करून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे, ही होती. यासाठी ग्रामपंचायतींना आरआरसी सेंटर (RRC Center - Resource Recovery Center) देण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील अशीच एक ग्रामपंचायत आहे, जिथे ग्रामप्रमुखांच्या कल्पकतेमुळे ग्रामपंचायत आत्मनिर्भर झाली आहे. येथे गावातील कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया (Recycle) केली जाते, ज्यामुळे ग्रामपंचायतीला कमाई होत आहे..अशी होते कमाईसुलतानपूरच्या अखंड नगर ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या बेहरा भारी गावचे ग्रामप्रमुख अनुज यादव यांनी 'लोकल १८' ला सांगितले की, शासनाकडून त्यांच्या गावात एक आरआरसी सेंटर उभारण्यात आले. ग्रामपंचायतीत जमा होणाऱ्या कचऱ्यातून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे, हा या सेंटरचा उद्देश आहे..UP Pension Bill: यूपीत आता 'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन; हिवाळी अधिवेशनात बिल आणणार योगी सरकार.अनुज यादव यांच्या म्हणण्यानुसारसगळ्यात आधी सफाई कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण ग्रामसभेतील कचरा आरआरसी सेंटरमध्ये जमा केला जातो. त्यानंतर या कचऱ्याची वर्गीकरण (Sorting) केले जाते. सुका कचरा, ओला कचरा, प्लास्टिक, लोखंडी वस्तू इत्यादी वेगळे केले जातात. ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत (Organic Compost) बनवले जाते. सुक्या कचऱ्याची विक्री बाजारात केली जाते आणि त्यातून मिळालेले पैसे ग्रामपंचायतीच्या कामांमध्ये वापरले जातात..याचा नेमका फायदा काय?डीपीआरओ (DPRO) अभिषेक शुक्ला यांनी सांगितले की, बेहरा भारी गावात आरआरसी सेंटर उभारल्यामुळे गावात स्वच्छता कायम आहे, आणि त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीला उत्पन्न देखील मिळत आहे. आरआरसी सेंटरमधून मिळणारे उत्पन्न ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी वापरले जात आहे. या केंद्राने केवळ स्वच्छतेत सुधारणा केली नाही, तर सामान्य जनतेमध्येही जागरूकतेचा संदेश पोहोचवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.