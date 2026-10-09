Teacher Recruitment: प्राथमिक शिक्षकांच्या ११,५०८ जागा; यूपीमध्ये शिक्षण विभागाची मेगा भरती जाहीर, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोगाने शिक्षण विभागातील एकूण १७,०५९ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. उच्च शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण विभागातील विविध पदांचा या भरतीत समावेश आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ मध्ये विविध पदांसाठी लेखी परीक्षा होणार आहेत.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी एक लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागातील भरतीकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष प्रशांत कुमार यांनी भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे..उच्च शिक्षण विभागात २,०४७ पदेउच्च शिक्षण विभागातील एकूण २,०४७ पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. यामध्ये १११ प्राचार्य आणि १,९३६ सहायक आचार्य पदांचा समावेश आहे.सहायक आचार्य पदांसाठी १९ आणि २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी लेखी परीक्षा प्रस्तावित आहे. प्राचार्य पदांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. या भरतीमुळे शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.माध्यमिक शिक्षण विभागातील ३,५०४ पदांसाठी परीक्षामाध्यमिक शिक्षण विभागात सहायक शिक्षक (टीजीटी) आणि प्रवक्ता (पीजीटी) या पदांसाठी भरती होणार आहे. या विभागातील पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.सहायक शिक्षक (TGT) : ८९७ पदेप्रवक्ता (PGT) : २,६०७ पदेटीजीटी पदांसाठी ३ आणि ४ डिसेंबर २०२६ रोजी, तर पीजीटी पदांसाठी १५ आणि १६ डिसेंबर २०२६ रोजी लेखी परीक्षा प्रस्तावित आहे..प्राथमिक शिक्षकांच्या ११,५०८ जागाया भरती मोहिमेत प्राथमिक शिक्षण विभागातील ११,५०८ सहायक शिक्षक पदांचा समावेश आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, ही पदे शहरी प्राथमिक शाळांशी संबंधित आहेत. या पदांसाठी ३ आणि ४ डिसेंबर २०२६ रोजी लेखी परीक्षा आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.याशिवाय, बेसिक शिक्षण विभागात विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित पात्रतेसाठी ‘स्पेशल टीईटी’ घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या परीक्षेची सविस्तर माहिती आणि वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे..उमेदवारांनी काय लक्षात ठेवावे?या भरतीसाठी अर्जाची अंतिम तारीख, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, अर्ज शुल्क आणि परीक्षेचे सविस्तर नियम यांची माहिती अधिकृत जाहिरातीतून तपासणे आवश्यक आहे. परीक्षा देण्यापूर्वी संबंधित पदासाठी आवश्यक पात्रता आणि आयोगाने दिलेल्या सूचनांची खात्री करून घ्यावी.एकूण १७,०५९ पदांच्या या भरतीमुळे उत्तर प्रदेशातील शिक्षण क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, प्रत्येक पदासाठी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि अंतिम परीक्षा वेळापत्रकाबाबत आयोगाच्या अधिकृत सूचनांनाच अंतिम मानावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.