UP: २०१९ पासून प्रलंबित वादाचा शेवट! नगर सीमा विस्तारानंतर शहरी झालेल्या शाळांच्या शिक्षकांना अखेर मिळणार नवी नेमणूक

उत्तर प्रदेशात शहरी सीमा (नगर सीमा) वाढवल्यामुळे विस्तारित क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांची आता साडेपाच वर्षांनंतर नव्याने नेमणूक होणार आहे. शासनाचे उपसचिव आनंद कुमार सिंह यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी बेसिक शिक्षण संचालक प्रताप सिंह बघेल यांना पत्र पाठवून शिक्षकांकडून पसंतीक्रम घेऊन त्यांची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत..प्रयागराज, गोरखपूरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागातील ज्या शाळा डिसेंबर २०१९ मध्ये नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे शहरी सीमांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत, तेथील कार्यरत शिक्षकांना आता पसंतीक्रम घेऊन शहरी क्षेत्रातील शिक्षकांच्या संवर्गात (Cadre) समाविष्ट केले जाईल..नेमणुकीसाठी महत्त्वाच्या अटीज्या शिक्षकांनी शहरी संवर्गात जाण्याचा पर्याय निवडला आहे, त्यांची नेमणूक शहराच्या शाळेत या अटीवर केली जाईल की, त्यांची ज्येष्ठता (Seniority) त्या शहरातील इतर शिक्षकांपेक्षा सर्वात खाली गणली जाईल. जर शिक्षकांनी ग्रामीण संवर्गात राहण्याचा पर्याय निवडला, तर त्यांची ज्येष्ठता कायम राहील. मात्र, त्यांना नव्याने दुसऱ्या ग्रामीण शाळेत नेमणूक (तैनाती) दिली जाईल..प्रदीर्घ काळापासूनचा वाद संपुष्टातनगरपालिका (नगर निगम) सीमा विस्तारानंतर शहरी हद्दीत आलेल्या शाळा आणि तेथील शिक्षकांचा वाद खूप दिवसांपासून सुरू होता. गेल्या वर्षी समायोजन (Adjustment) सुरू असताना, शहरी सीमेत आलेल्या शाळांचे 'मानव संपदा पोर्टल'वर ग्रामीण क्षेत्र म्हणून प्रदर्शन होत असल्याने शिक्षकांनी आक्षेप घेतला होता..गोरखपूर आणि प्रयागराजमधील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मागणी केली होती की, 'आम्ही आता शहरी हद्दीत आलो असल्याने, आमचे समायोजन ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये करू नये..Nashik Zilla Parishad Teachers : आनंदाची बातमी! बदली झालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना दोन दिवसांत कार्यमुक्तीचे आदेश.' यापूर्वी, आंतर-जनपदीय बदलीतून आलेल्या ग्रामीण संवर्गातील शिक्षकांनाही नियमांचे उल्लंघन करून विस्तारित क्षेत्रात नेमणूक देण्यात आली होती. आता या संवर्ग विभागणीमुळे (Cadre Division) शिक्षकांचे हे सर्व वाद संपुष्टात येतील आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.