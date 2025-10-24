देश

UP: २०१९ पासून प्रलंबित वादाचा शेवट! नगर सीमा विस्तारानंतर शहरी झालेल्या शाळांच्या शिक्षकांना अखेर मिळणार नवी नेमणूक

UP Teacher posting: २०१९ पासून प्रलंबित असलेल्या नगर सीमा विस्तारानंतरच्या शिक्षकांच्या नेमणुकीचा वाद अखेर मिटला. शासनाने शिक्षकांकडून पसंतीक्रम घेऊन नव्याने नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
UP Teacher posting

UP Teacher posting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशात शहरी सीमा (नगर सीमा) वाढवल्यामुळे विस्तारित क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांची आता साडेपाच वर्षांनंतर नव्याने नेमणूक होणार आहे. शासनाचे उपसचिव आनंद कुमार सिंह यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी बेसिक शिक्षण संचालक प्रताप सिंह बघेल यांना पत्र पाठवून शिक्षकांकडून पसंतीक्रम घेऊन त्यांची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
education
teacher
UP
Education Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com