UP चे १०० कोटी पर्यटकांचे लक्ष्य; काशी-अयोध्येच्या जोरावर जगाची सांस्कृतिक राजधानी! ६ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची तयारी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047' अंतर्गत राज्याला जगाची 'आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक राजधानी' बनवण्याचा महाकाय आराखडा (Roadmap) सादर केला आहे. अयोध्येतील राम मंदिर आणि काशी विश्वनाथ धामच्या कायापालटानंतर आता युपी सरकार ६ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पर्यटनाला मुख्य आधार बनवत आहे.पर्यटन विभागाने जाहीर केलेल्या या रोडमॅपमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासोबतच त्यांच्या राहण्याच्या सोयीसुविधा जागतिक दर्जाच्या करण्यावर भर दिला आहे..अर्थव्यवस्थेतील पर्यटनाचा वाटा वाढणारदेशाच्या पर्यटन आधारित सकल मूल्य वर्धनात (GVA) उत्तर प्रदेशचा वाटा सध्या ९.२% आहे. तो पुढीलप्रमाणे वाढवण्याचे लक्ष्य आहे:२०२९-३० पर्यंत: ११%२०३५-३६ पर्यंत: १४%२०४६-४७ पर्यंत: १६%.पर्यटकांच्या निवासासाठी 'मेगा प्लॅन'पर्यटकांची संख्या वाढत असताना त्यांच्या निवासाची कमतरता भासू नये म्हणून सरकारने कंबर कसली आहे. सध्या प्रति लाख लोकसंख्येमागे ३० खोल्या उपलब्ध आहेत, हे प्रमाण २०४७ पर्यंत १५० खोल्यांपर्यंत नेले जाईल.सध्या विदेशी पर्यटक सरासरी ३ रात्री मुक्काम करतात, हे प्रमाण २०४६-४७ पर्यंत ६ रात्रींपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे स्थानिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायाला मोठी चालना मिळेल..१०० कोटी पर्यटकांचे स्वप्न२०२५ च्या महाकुंभामुळे उत्तर प्रदेशने पर्यटनाचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत:२०२५ ची आकडेवारी: महाकुंभात ६६ कोटी आणि इतर स्थळांवर ६४.९ कोटी अशा विक्रमी पर्यटकांची नोंद झाली.भविष्यातील लक्ष्य: २०२९-३० पर्यंत ७५ कोटी आणि २०४७ पर्यंत वर्षाला १०० कोटी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..यूनेस्को (UNESCO) वारसा स्थळांची संख्या वाढवणारउत्तर प्रदेशला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून देण्यासाठी सांस्कृतिक वारशांच्या संख्येत वाढ केली जाईल. युपीकडे सध्या ७ यूनेस्को मान्यताप्राप्त वारसा स्थळे आहेत. २०३५ पर्यंत १४ आणि २०४७ पर्यंत ही संख्या २० वर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे..रोजगार आणि 'सनातन' संस्कृतीचा गौरवपर्यटन विभागाच्या मते, राज्यात येणारा प्रत्येक १ पर्यटक ६ लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करतो. काशी, अयोध्या, प्रयागराज आणि मथुरा-वृंदावन यांसारख्या केंद्रांच्या विकासामुळे केवळ धार्मिक भावनाच जपल्या जात नाहीत, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थाही मजबूत होत आहे.उत्तर प्रदेश हे केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठे आध्यात्मिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.