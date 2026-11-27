उत्तर प्रदेश सरकारने ‘उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी’च्या नवीन कार्यकारिणी परिषदेच्या गठनाला मंजुरी दिली आहे. गोरखपूर येथील चौधरी कैफुल वरा अंसारी यांची पुन्हा एकदा अकादमीच्या चेअरमनपदी अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुसऱ्यांदा ही जबाबदारी मिळाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानले.नव्या कार्यकारिणीत विविध प्रशासकीय विभागांचे अधिकारी आणि राज्यातील पाच प्रमुख विद्यापीठांच्या उर्दू विभागप्रमुखांचा पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील १२ अशासकीय सदस्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.प्रलंबित पुस्तकांचे प्रकाशन आणि शिष्यवृत्तीला प्राधान्यदुसऱ्या कार्यकाळातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट करताना अंसारी यांनी अकादमीकडे प्रलंबित असलेल्या पुस्तकांच्या प्रकाशनाला गती देण्याचे आश्वासन दिले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, पुस्तकांवरील पुरस्कार आणि लेखकांच्या सन्मानाशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करण्यावरही भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.उर्दू साहित्यिकांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढवणे, लेखकांच्या हस्तलिखितांचे प्रकाशन करणे आणि महान शायर व साहित्यिकांच्या जीवनावर पुस्तके प्रसिद्ध करणे हेही त्यांच्या प्राधान्यक्रमात आहे. उर्दू भाषा आणि साहित्याच्या प्रसारासाठी अकादमीच्या वतीने भव्य साहित्य संमेलन आणि परिसंवाद आयोजित करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला..पाच विद्यापीठांचे उर्दू विभागप्रमुख पदसिद्ध सदस्यनव्या कार्यकारिणी परिषदेत वित्त, भाषा आणि शिक्षण विभागांचे प्रमुख सचिव किंवा सचिव, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थानचे कार्यकारी पूर्णवेळ अध्यक्ष, उर्दू शिक्षण संचालनालयाचे संचालक आणि उर्दू अकादमीचे सचिव यांचा पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश असेल.अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ (AMU), बनारस हिंदू विद्यापीठ (BHU), अलाहाबाद विद्यापीठ, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विद्यापीठ आणि चौधरी चरण सिंह विद्यापीठ यांच्या उर्दू विभागप्रमुखांनाही पदसिद्ध सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे..राज्यातील १२ अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीकार्यकारिणीतील १२ अशासकीय सदस्यांमध्ये लखनौचे मो. नईम, खुर्शीद आलम आणि शादाब आलम, बिजनौरचे डॉ. इम्रान सलमानी, पिलीभीतच्या फरहा नाज, फतेहपूरचे मोईन अहमद खान, बुलंदशहरचे नदीम अख्तर, संत कबीर नगरचे जिरगाम खान, रामपूरचे वसीम खान, अमरोहाचे महमूद हसन उर्फ बब्बू मन्सुरी, आंबेडकरनगरच्या चांदनी बानो आणि मऊचे जुलकर नैन अंसारी यांचा समावेश आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.\rअकादमीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि समस्याही संवाद व समन्वयातून सोडवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे चौधरी कैफुल वरा अंसारी यांनी सांगितले. अकादमीचे कामकाज अधिक प्रभावी करून उर्दू भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबवण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.