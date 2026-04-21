Uttar Pradesh: शेतकऱ्यांचे टेन्शन मिटले! गव्हाच्या विक्रीसाठी 'फार्मर रजिस्ट्री'ची अट रद्द; योगी सरकारचा मोठा निर्णय, जुनीच व्यवस्था पुन्हा लागू!

उत्तर प्रदेशातील शेतकरी बांधवांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हाच्या सरकारी खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने 'फार्मर रजिस्ट्री'ची (Farmer Registry) सक्ती आता पूर्णपणे रद्द केली आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आपला गहू सरकारी खरेदी केंद्रांवर (सरकारी क्रय केंद्र) विकणे अधिक सोपे होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना हा आदेश तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत..नेमका निर्णय काय आहे?१. रजिस्ट्रीची सक्ती संपली: आतापर्यंत सरकारी केंद्रावर गहू विकण्यासाठी 'फार्मर रजिस्ट्री' करणे अनिवार्य होते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे आणि नोंदणी न झाल्यामुळे पीक विकण्यात अडचणी येत होत्या. आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे.२. जुनी व्यवस्था बहाल: शेतकरी आता मागील वर्षांप्रमाणेच कोणत्याही तांत्रिक अडथळ्याशिवाय आपला गहू खरेदी केंद्रावर नेऊन विकू शकणार आहेत.३. विना नोंदणी खरेदी: ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही, त्यांनाही आता गव्हाची विक्री करता येईल..निर्णयाचे कारण काय?गव्हाच्या खरेदीचा हंगाम जोरात सुरू असताना तांत्रिक कारणांमुळे खरेदीचा वेग मंदावला होता. शेतकऱ्यांना तासनतास केंद्रावर ताटकळत उभे राहावे लागत होते. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या मालाला योग्य भाव (MSP - किमान समर्थन मूल्य) मिळावा या उद्देशाने हा क्रांतिकारी बदल करण्यात आला आहे..अधिकाऱ्यांना कडक इशारामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की:जर कोणत्याही शेतकऱ्याला पीक विकताना त्रास झाला किंवा 'फार्मर रजिस्ट्री' नाही म्णून पीक खरेदी नाकारली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांसाठी पाणी, सावली आणि बसण्याची उत्तम व्यवस्था करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत..शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरणया निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. आता शेतकरी कोणत्याही तांत्रिक गोंधळाशिवाय आपल्या कष्टाच्या पिकाला सरकारी दराने विकू शकणार आहेत. यामुळे गव्हाच्या खरेदी प्रक्रियेला आता अधिक वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.