बापरे! गाणं ऐकण्यासाठी पत्नीला मोबाईल मागणं पडलं महागात; डोळ्यात थेट कात्रीच खुपसली

लखनऊ- गाणे ऐकण्यासाठी मोबाईल मागणाऱ्या पतीच्या डोळ्यात पत्नीने कात्री खुपसल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. उत्तर प्रदेशातील या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पतीच्या माहितीवरुन तक्रार दाखल करुन घेतली आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक चौकशी करत आहेत.

पोलिसांनी माहिती दिली की, अनकितने याप्रकरणी आपली पत्नी प्रियांका हिच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तक्रार दाखल करुन घेतली असून तपास सुरु केला आहे. (up woman stabbed her husband in the eye with a pair of scissors when asked mobile phone to listen to songs on a social media platform)