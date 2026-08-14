UP तील महिलांना मिळणार ५० हजारांची मदत? निवडणुकीपूर्वी २० हजारांचा हप्ता देण्याचा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेशातील महिलांसाठी एकूण ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. महिला कल्याण विभागाकडून या योजनेचा आराखडा तयार केला जात असल्याची चर्चा असून, पात्र महिलांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, ही योजना अद्याप प्रस्तावित असून अंतिम निर्णय झालेला नाही..निवडणुकीपूर्वी मिळणार २० हजारांचा हप्ता?प्रस्तावित योजनेनुसार, निवडणुकीपूर्वी पात्र महिलांच्या खात्यात २० हजार रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर पुन्हा सत्ता आल्यानंतर १० हजार रुपयांचे तीन हप्ते देऊन एकूण मदत ५० हजार रुपयांपर्यंत नेण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून देण्याची योजना असल्याची चर्चा आहे..देशाच्या राजकारणात मोठा बदल... विरोधकांना कमजोर समजणं NDAला पडलं महागात? दोन-तृतीयांश बहुमताचं स्वप्नाचं काय झालं?.कोणत्या महिलांना मिळू शकतो लाभ?आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) महिलांना योजनेत प्राधान्य देण्याचा विचार आहे. याशिवाय, वार्षिक उत्पन्न ८ ते १२ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील महिलांनाही योजनेच्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे..बचत गटांशी जोडलेल्या महिलांना मोठा फायदा?उत्तर प्रदेशात राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनअंतर्गत सुमारे ९८.७६ लाख महिला स्वयंसहायता गटांशी जोडलेल्या आहेत. प्रस्तावित आर्थिक मदतीचा उपयोग महिलांना लघुउद्योग, व्यवसाय किंवा स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी करता यावा, अशीही योजना असल्याचे सांगितले जात आहे..Post Office Scheme: FD पेक्षा दमदार परतावा, TAX ही वाचवा... मालामाल करणारी पोस्टाची स्कीम! आताच जाणून घ्या अन् नफा कमवा.'लाडकी बहीण'च्या धर्तीवर योजना?मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहना' आणि महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' यांसारख्या महिला-केंद्रित योजनांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील या प्रस्तावाकडे पाहिले जात आहे. मात्र, या प्रस्तावावरून राजकीय वातावरणही तापण्याची शक्यता आहे. समाजवादी पक्षासह विरोधकांकडून या योजनेवर 'चुनावी आमिष' आणि 'जुमला' असल्याची टीका केली जात आहे.सध्या ही योजना प्रस्तावित स्वरूपात असल्याचे सांगितले जात असून, लाभार्थी, रक्कम आणि हप्त्यांबाबतचा अंतिम निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.