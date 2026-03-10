Yogi Helicopter: योगींच्या ताफ्यात १०० कोटींचे 'सुपर' हेलिकॉप्टर! दाट धुके आणि अंधारातही भरणार भरारी; सुरक्षेसाठी इटलीहून मागवले खास विमान

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ताफ्यात आता जगातील सर्वात सुरक्षित मानले जाणारे ऑगस्टा वेस्टलँड AW139 हे अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर सामील झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या कानपूर दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी याच हेलिकॉप्टरचा वापर केला असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे हेलिकॉप्टर एखाद्या 'उडाण करणाऱ्या किल्ल्या'सारखे मानले जाते..उत्तर प्रदेश सरकारने हवाई प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी इटलीच्या लिओनार्डो कंपनीकडून हे हेलिकॉप्टर खरेदी केले आहे. विशेष म्हणजे, हे हेलिकॉप्टर चालवण्यासाठी यूपी सरकारचे तीन वैमानिक खास प्रशिक्षणासाठी इटलीला गेले होते, जिथे त्यांनी आणीबाणीच्या परिस्थितीत लँडिंग करण्याचे कसब आत्मसात केले..ऑगस्टा वेस्टलँड AW139: वैशिष्ट्ये काय आहेत?वेग आणि पल्ला: हे हेलिकॉप्टर ताशी ३१० किमी वेगाने उडू शकते आणि एका दमात १००० किमीपर्यंतचा प्रवास करू शकते.बैठक व्यवस्था: यामध्ये १५ प्रवासी बसू शकतात, परंतु व्हीआयपी प्रवासासाठी यात केवळ ६ ते ८ जागा ठेवून सोय अधिक आरामदायी केली जाते. किंमत: या आलिशान आणि सुरक्षित हेलिकॉप्टरची किंमत सुमारे १०० कोटी रुपये आहे..खराब हवामानातही ठरेल 'किंग'बऱ्याचदा दाट धुके किंवा पावसामुळे हेलिकॉप्टरच्या प्रवासात अडथळे येतात. मात्र, AW139 मध्ये बसवण्यात आलेल्या हाय-टेक नेविगेशन सिस्टिममुळे हे हेलिकॉप्टर भर अंधारातही सहज उडू शकते..दाट धुके असेल आणि कमी दृश्यमानता असतानाही हे विमान सुरक्षित मार्ग शोधण्यास सक्षम आहे. यात प्रगत एव्हीओनिक्स आणि 'क्रॅश सेफ्टी सिस्टिम' आहे, जी व्हीआयपी प्रवासासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..Railway Loco Pilot Demands : इंडिगो प्रमाणे भारतीय रेल्वे देखील ठप्प होणार? लोको पायलट्सच्या 'या' मागणीने प्रवाशांची चिंता वाढली .जगभर आहे मागणीऑगस्टा वेस्टलँड AW139 चा वापर जगभरात केवळ व्हीआयपी प्रवासासाठीच नाही, तर पोलीस कारवाई आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठीही केला जातो. आजच्या काळात, जेव्हा नेत्यांच्या दौऱ्यांची संख्या वाढली आहे, तेव्हा हे हेलिकॉप्टर योगी सरकारसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.