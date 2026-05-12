Loan: तरुणांसाठी सरकारची लॉटरी! गॅरंटीशिवाय मिळणार ५ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज, फक्त 'हा' एक बदल लक्षात ठेवा!

उत्तर प्रदेशातील तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजने'चा मोठा आधार मिळत आहे. मात्र, आता राज्य सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, आता कोणत्याही उमेदवाराला कर्जाची रक्कम मिळवण्यासाठी केवळ ऑनलाइन अर्ज करणे पुरेसे ठरणार नाही, तर त्याला ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जोपर्यंत उमेदवार प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र सादर करत नाही, तोपर्यंत बँक कर्जाची रक्कम खात्यात वर्ग करणार नाही..राज्य सरकारने हे पाऊल उचलण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या काही काळात बँकांनी मोठ्या संख्येने अर्ज फेटाळले होते. अनेक तरुणांच्या अर्जात तांत्रिक त्रुटी आणि प्रोजेक्ट रिपोर्टची कमतरता असल्याचे बँकांनी निदर्शनास आणून दिले होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता उमेदवारांना निवडक तीन संस्थांमार्फत ३० तासांचे विशेष प्रशिक्षण सत्र पूर्ण करावे लागणार आहे. हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने थेट बँकेला प्राप्त होईल आणि त्यानंतरच पैसे ट्रान्सफर केले जातील..Thalapathy Vijay Support AIADMK : तामिळनाडूत महाराष्ट्रासारखी फूट! आण्णा द्रमुकचे दोन भाग; थलपती विजयला थेट पाठिंबा.या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विभागाने 'फेस रेकग्निशन' (चेहरा ओळखण्याची प्रणाली) वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून प्रशिक्षणात कोणतीही फेरफार होणार नाही. तसेच, पोर्टलवर नोंदणी करण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराला ३० मिनिटांचा एक मार्गदर्शन व्हिडिओ पाहणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या व्हिडिओद्वारे तरुणांना त्यांनी निवडलेल्या व्यवसायाची तांत्रिक माहिती आणि बँकेच्या नियमांची प्राथमिक ओळख करून दिली जात आहे.दुसरीकडे, कौशल्य विकास प्रशिक्षणात निष्काळजीपणा करणाऱ्या संस्थांवरही सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. मानकांनुसार सोयीसुविधा नसलेल्या आणि केवळ सरकारी निधी लाटणाऱ्या सुमारे ४०० प्रशिक्षण कंपन्यांना या यादीतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. .नव्या सत्रात केवळ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देणाऱ्या ९०० कंपन्यांची निवड करण्यात आली असून, त्यांच्यावर 'कौशल दृष्टी' पोर्टलद्वारे जिओ-टॅगिंग आणि फोटोंच्या माध्यमातून कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे..थोडक्यात सांगायचे तर, सरकार आता केवळ कर्ज देऊन थांबणार नाही, तर तरुण उद्योजकांना कौशल्य आणि योग्य मार्गदर्शनाने सक्षम करूनच त्यांना व्यवसायासाठी आर्थिक बळ देणार आहे. ज्या तरुणांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे किंवा जे करू इच्छितात, त्यांनी हे नवे नियम समजून घेऊनच आपली पुढील पावले उचलावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.