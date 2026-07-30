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UPMRC Online Course: UPMRCचा ऑनलाइन मेट्रो कोर्स; अवघ्या २०० रुपयांत देश-विदेशातील उमेदवारांना प्रशिक्षणाची संधी

Metro Training Course by UPMRC Starts at Just Rs 200: स्किल इंडिया मिशनला चालना देत UPMRCकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम; रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंगपासून ट्रॅक मेंटेनन्सपर्यंत सर्वसमावेशक प्रशिक्षणाची सुविधा
UPMRC Metro Training Course Online Affordable Rs 200 Program Opens Career Opportunities in Metro Rail Industry

UPMRC Metro Training Course Online Affordable Rs 200 Program Opens Career Opportunities in Metro Rail Industry

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मेट्रो क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दिशेने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (UPMRC) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्किल इंडिया मिशन’ला पाठबळ देत UPMRCने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत.

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