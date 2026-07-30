UPMRC Online Course: UPMRCचा ऑनलाइन मेट्रो कोर्स; अवघ्या २०० रुपयांत देश-विदेशातील उमेदवारांना प्रशिक्षणाची संधी

मेट्रो क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दिशेने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (UPMRC) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्किल इंडिया मिशन’ला पाठबळ देत UPMRCने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.UPMRCचे व्यवस्थापकीय संचालक सुशील कुमार यांच्या माहितीनुसार, भारतातील कोणत्याही मेट्रो रेल संस्थेने सुरू केलेला हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून भारतासह जगभरातील विद्यार्थ्यांना आणि मेट्रो क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रशिक्षण घेता येणार आहे..रोलिंग स्टॉकपासून सिग्नलिंगपर्यंत प्रशिक्षणUPMRCने सध्या डझनभराहून अधिक ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. त्यात मेट्रोच्या तांत्रिक कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे.यामध्ये रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ट्रॅक मेंटेनन्स आणि ऑटोमॅटिक फेअर कलेक्शन (AFC) यांसारख्या विषयांवर अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.येत्या काळात मेट्रो नियोजन, बांधकाम, संचालन, सुरक्षा आणि देखभाल यांसारख्या विषयांवरील अभ्यासक्रमही सुरू केले जाणार आहेत..इंजिनिअर्सपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांसाठी हे ऑनलाइन अभ्यासक्रम केवळ मेट्रो क्षेत्रात आधीपासून काम करणाऱ्यांसाठी नाहीत. इंजिनिअर्स, व्यावसायिक, सल्लागार, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह विद्यार्थी आणि मेट्रो क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनाही या अभ्यासक्रमांचा फायदा घेता येणार आहे.ऑनलाइन पद्धतीमुळे उमेदवारांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणाहून हे प्रशिक्षण घेता येईल.भारतीयांसाठी शुल्क फक्त २०० रुपयेया अभ्यासक्रमांचे शुल्कही सर्वसामान्य उमेदवारांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवण्यात आले आहे. भारतीय नागरिकांसाठी एका अभ्यासक्रमाचे शुल्क २०० रुपये, तर परदेशी नागरिकांसाठी १०० अमेरिकी डॉलर निश्चित करण्यात आले आहे..अर्ज करण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी UPMRCच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘Online Courses’ हा पर्याय निवडायचा आहे. त्यानंतर ऑनलाइन नोंदणी करता येईल.भारताच्या मेट्रो क्षेत्राला जगभरात वाढती मागणीभारतात मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. सध्या देशातील २६ शहरांमध्ये १,०९५ किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे मेट्रो नेटवर्क कार्यरत आहे. त्यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे मेट्रो नेटवर्क असलेला देश बनला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.भारताबरोबरच आखाती देशांसह अनेक परदेशांमध्येही मेट्रो प्रकल्प वाढत आहेत. त्यामुळे भारतीय अभियंते, तंत्रज्ञ आणि इतर कुशल कर्मचाऱ्यांची मागणीही वाढत आहे.UPMRCच्या या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांमुळे मेट्रो क्षेत्रातील आवश्यक कौशल्ये शिकण्याची संधी मोठ्या संख्येने उमेदवारांना मिळणार आहे. भविष्यात या प्रशिक्षणातून भारतासह जगभरातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी प्रशिक्षित आणि प्रमाणित मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.