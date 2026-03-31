OBC Reservation:धार्मिक आधारावर ओबीसी आरक्षण नको:भाजप खासदार लक्ष्मण यांच्या मागणीनंतर राज्यसभेत गदारोळ, काही विरोधी सदस्यांचा सभात्याग!

नवी दिल्ली: धार्मिक आधारावर ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी मागणी भाजपचे खासदार के. लक्ष्मण यांनी सोमवारी राज्यसभेत शून्य प्रहरात केली. ''काही राज्यांनी मुस्लिम समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात केला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा हा एकप्रकारे दुरुपयोग आहे, त्यामुळे अशा प्रकरणांची केंद्र सरकारने व्यापक समीक्षा करावी,'' असे लक्ष्मण यांनी सांगितल्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ केला. काही विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला..''आरक्षणाचा आधार हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण असला पाहिजे. मात्र काही राज्ये धार्मिक आधारावर आरक्षण देत आहेत,'' असे लक्ष्मण म्हणाले. यावर भाजपच्या खासदाराचे म्हणणे मंडल आयोग तसेच घटनेच्या भावनेविरोधात असल्याचा आक्षेप काँग्रेसचे सदस्य प्रमोद तिवारी यांनी घेतला. .''राज्यघटना आणि मागासवर्ग आयोगाची सत्ताधाऱ्यांना माहिती नसल्यामुळे ते घटनाविरोधी भावना व्यक्त करत आहेत,'' असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे सदस्य मनोज झा यांनी सांगितले. विरोधकांना उत्तर देताना भाजप नेते जे. पी. नड्डा यांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे नेते लांगुलचालनाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला..'केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करा'के. लक्ष्मण यांनी ओबीसी प्रवर्गातील जातींचा समावेश केंद्रीय सूचीत केला जावा, अशी मागणी केली. ते म्हणाले, ''तेलंगण, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी समुदायांना राज्यांच्या सूचीत स्थान मिळाले आहे, पण त्यांचा समावेश केंद्रीय सूचीत झालेला नाही. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने तेलंगणामधील २७ तर आंध्रमधील पाच जातींचा केंद्रीय सूचीत समावेश करावा,'' अशी शिफारस केली आहे.