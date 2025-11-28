युपीच्या 'या' शहराचे नाव मुख्यमंत्री योगींनी बदलले; धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन झाले 'पावा नगरी'

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी एक मोठी घोषणा केली. गाझियाबादमध्ये जैन धर्माचे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ यांच्या मूर्ती आणि मंदिराच्या उद्घाटनासाठी ते आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, भगवान महावीर यांचा जन्म वैशाली येथे झाला असला तरी, त्यांनी महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेशातील कुशीनगरच्या पावागड येथे घेतले होते..याच संदर्भात एक मोठी घोषणा करताना सीएम योगी म्हणाले की, "मला आज अत्यंत आनंद होत आहे की, आपल्या सरकारने कुशीनगरजवळील फाजिलनगर शहराचे नाव बदलून 'पावा नगरी' केले आहे.".जैन तीर्थंकरांचा उत्तर प्रदेशाशी संबंधसीएम योगींनी यावेळी उत्तर प्रदेशाचा जैन धर्माशी असलेला ऐतिहासिक संबंधही स्पष्ट केला. ते म्हणाले की, "हा उत्तर प्रदेशचा सौभाग्य आहे की, आपल्या राज्यात प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यांचा जन्म झाला." त्यांच्यासह आणखी चार तीर्थंकर अयोध्या धाममध्ये जन्माला आले. तर, चार तीर्थंकर काशी येथे अवतरले. याशिवाय, श्रावस्तीमध्ये भगवान संभवनाथ यांचाही जन्म झाला होता..जैन अनुयायांची जुनी मागणी पूर्णसीएम योगी यांनी पुढे सांगितले की, फाजिलनगरचे नाव 'पावा नगरी' करावे, ही जैन धर्म मानणाऱ्या अनुयायांची खूप दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. आता या जागेला धार्मिक आणि पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे.ते म्हणाले की, फाजिलनगरचे नाव बदलून या धार्मिक स्थळांचे संरक्षण, विकास आणि पर्यटन सुविधांचा विस्तार करण्याचे काम केले जाईल..योगी सरकारचा विश्वास आहे की, शहराचे नाव बदलल्याने जैन समुदायाच्या श्रद्धेला अधिक बळ मिळेल. या प्रस्तावित 'पावा नगरीला' आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक स्थळ आणि पर्यटन केंद्र म्हणून ओळख मिळेल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच सर्व प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.