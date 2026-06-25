UPSC परीक्षेत AI ची एंट्री! 569 उमेदवारांचे अर्ज थेट फेटाळले, कारण वाचून धक्का बसेल... पूजा खेडकर प्रकरणानंतर मोठा निर्णय

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ साठीच्या अर्ज प्रक्रियेत प्रथमच AI चा वापर करत ५६९ उमेदवारांचे अर्ज नाकारले आहेत. दुहेरी अर्ज सादर करणारे आणि ज्यांचे कमाल प्रयत्न संपले होते अशा उमेदवारांवर ही कारवाई करण्यात आली. या पावलामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व निष्पक्ष होण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे..पूजा खेडकर प्रकरणानंतर बदललेली प्रक्रिया२०२४ मधील आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणानंतर आयोगाने ही नवी पद्धत अवलंबली आहे. तपासात उघडकीस आले होते की, प्रयत्नांची मर्यादा संपल्यानंतरही त्यांनी स्वतःचे आणि पालकांचे नाव बदलून परीक्षा दिली होती. त्यानंतर आयोगाने त्यांची उमेदवारी रद्द करून सेवेतून बडतर्फ केले. पूर्वी अशा प्रकरणांची चौकशी मुलाखतीच्या टप्प्यावर केली जायची, मात्र आता पूर्व परीक्षेपूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.प्रयत्नांची मर्यादा काय आहे?आयोगाच्या नियमांनुसार, सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना ३२ वर्षांपर्यंत सहा प्रयत्न, ओबीसी उमेदवारांना ३५ वर्षांपर्यंत नऊ प्रयत्न तर एससी/एसटी उमेदवारांना ३७ वर्षांपर्यंत अमर्याद प्रयत्नांची परवानगी आहे. AI स्क्रिनिंगदरम्यान प्रयत्नांची मर्यादा ओलांडलेले किंवा वयोमर्यादा पार केलेले उमेदवार ओळखण्यात आले..लाखो अर्जांमधील तपासणीयावर्षी नागरी सेवा पूर्व परीक्षेसाठी ८.१८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. यापैकी २४ मे रोजी झालेल्या परीक्षेला सुमारे ५.४९ लाख उमेदवार उपस्थित राहिले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होती.आयोगाने प्रथमच आधार-आधारित प्रमाणीकरण आणि AI-आधारित डुप्लिकेशन तपासणी लागू केली. यामुळे अर्जांची संख्या घटल्याचे सूचित होते. नव्या पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या सुमारे ९४ टक्के उमेदवारांनी आधार पडताळणीचा पर्याय निवडला. यामुळे ओळख निश्चित झाली आणि डुप्लिकेट अर्ज टाळणे शक्य झाले..AI ने केली ४९ हजार अर्जांची छाननीआधार प्रमाणीकरण न केलेल्या सुमारे ४९,००० अर्जांची AI प्रणालीने तपासणी केली. नावे, पालकांची नावे, जन्मतारीख आणि छायाचित्रे यांची जुळवणी करून डुप्लिकेट ओळखले गेले. त्यानंतर मागील १५ वर्षांच्या नोंदींची तुलना करत प्रयत्नांची मर्यादा आणि वयोमर्यादा तपासण्यात आली.वन सेवा परीक्षेतही कारवाईभारतीय वन सेवा (IFS) २०२६ परीक्षेसाठीही याच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यात ६९ उमेदवार पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे आढळले..UPSC 2027 परीक्षा कॅलेंडर जाहीर! जाणून घ्या CSE, NDA, CDS, Engineering आणि CAPF परीक्षांच्या तारखा; विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट.सामाजिक प्रवर्गातील बदलांचीही तपासणीयंदा प्रथमच प्राथमिक परीक्षेच्या टप्प्यावर सामाजिक प्रवर्गातील बदलांची तपासणी करण्यात आली. AI प्रणालीने ४३,४९७ उमेदवार ओळखले ज्यांनी मागील प्रयत्नांच्या तुलनेत यावेळी वेगळ्या प्रवर्गातून अर्ज केला होता. जनरल ते EWS, SC ते OBC किंवा OBC ते जनरल असे बदल आढळले. या सर्वांना पडताळणीसाठी ईमेल पाठवण्यात आले.प्रवर्ग बदलामुळे १३३ अर्ज नाकारलेप्रवर्ग बदलाच्या तपासणीत १३३ उमेदवारांनी नव्या प्रवर्गानुसार परवानगी असलेल्या प्रयत्नांची मर्यादा ओलांडल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्यांचे अर्जही फेटाळण्यात आले. हे १३३ अर्ज एकूण ५६९ नाकारलेल्या अर्जांचा भाग आहेत..अध्यक्षांचे विधानUPSC अध्यक्ष अजय कुमार यांनी सांगितले की, निष्पक्षता सुनिश्चित करणे हा या तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश आहे. खरे उमेदवार ओळखणे आणि फसवणूक रोखणे यासाठी अर्ज प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच डुप्लिकेशन टाळण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. उमेदवारांची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित राहील आणि सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी आयोग कटिबद्ध आहे..UPSC Forest Service Aid: युपीएससी भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र अनुसूचित जाती उमेदवारांना ‘बार्टी’कडून ५० हजारांचे अर्थसाह्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.