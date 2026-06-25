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UPSC परीक्षेत AI ची एंट्री! 569 उमेदवारांचे अर्ज थेट फेटाळले, कारण वाचून धक्का बसेल... पूजा खेडकर प्रकरणानंतर मोठा निर्णय

UPSC Uses AI and Aadhaar Verification to Detect Duplicate and Ineligible Civil Services Applicants : UPSC कडून AI आधारित आधार पडताळणी, डुप्लिकेट व मर्यादेपलीकडील प्रयत्न ओळखून ५६९ अर्ज रद्द; पूजा खेडकर प्रकरणानंतर पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न
UPSC 2026

UPSC 2026

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ साठीच्या अर्ज प्रक्रियेत प्रथमच AI चा वापर करत ५६९ उमेदवारांचे अर्ज नाकारले आहेत. दुहेरी अर्ज सादर करणारे आणि ज्यांचे कमाल प्रयत्न संपले होते अशा उमेदवारांवर ही कारवाई करण्यात आली. या पावलामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व निष्पक्ष होण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.

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