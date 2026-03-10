UPSC Result: आयआयटीची पदवी आणि बड्या पगाराची नोकरी लाथडली! शेतकऱ्याचा लेक बनणार 'जिल्हाधिकारी'; पहिल्याच प्रयत्नात गाजवलं मैदान

आयआयटी कानपूरमधून शिक्षण, त्यानंतर बंगळुरूमध्ये लाखो रुपयांच्या पगाराची नोकरी, पण मनात ध्येय होतं ते फक्त देशसेवेचं! उत्तर प्रदेशच्या हरदोई जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याच्या मुलाने हे स्वप्न सत्यात उतरवलं आहे. योगेंद्र कुमार सिंह याने युपीएससी (UPSC) परीक्षेत २८६ वी रँक मिळवून संपूर्ण जिल्ह्याचा मान वाढवला आहे..हरदोई जिल्ह्यातील मल्लावां भागातील काजीपूर या छोट्याशा गावात राहणाऱ्या योगेंद्रची ही यशोगाथा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या योगेंद्रने दाखवून दिले आहे की, जर जिद्द असेल तर कोणतंही शिखर सर करता येतं..शिक्षण आणि संघर्षाचा प्रवासयोगेंद्रचे प्राथमिक शिक्षण गावात झाले, त्यानंतर त्याने लखनऊच्या प्रतिष्ठित सीएमएस स्कूलमधून इंटरमीडिएट पूर्ण केले. त्याच्या हुशारीमुळे त्याला देशातील नामांकित IIT कानपूरमध्ये प्रवेश मिळाला. २०१४ मध्ये बीटेक आणि २०१९ मध्ये एमटेक पूर्ण केले..आयआयटीनंतर त्याची निवड बंगळुरूमध्ये एका मोठ्या पदावर झाली होती, जिथे त्याने दोन वर्षे नोकरी केली. पण प्रशासकीय अधिकारी बनण्याच्या ओढीने त्याने २०२३ मध्ये आपली आलिशान नोकरी सोडली आणि कानपूरला परत येऊन युपीएससीची तयारी सुरू केली..शेतकरी वडील आणि शिक्षिका आईची प्रेरणायोगेंद्रचे वडील गिरीश कुमार हे एक प्रगतशील शेतकरी आहेत, तर आई रामरोशनी या प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहेत. घरामध्ये शिक्षणाला महत्त्व असल्याने योगेंद्रला नेहमीच प्रोत्साहन मिळाले. त्याचा मोठा भाऊ कानपूरच्या डफरिन हॉस्पिटलमध्ये लॅब टेक्निशियन आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढलेल्या योगेंद्रने आपल्या पालकांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दिवसरात्र एक केले..यशाचा 'मंत्र': रट्टा मारू नका, विषय समजून घ्या!आपल्या यशाबद्दल बोलताना योगेंद्र म्हणाला, "युपीएससी सारखी कठीण परीक्षा केवळ रट्टा मारून पास होता येत नाही. यासाठी विषयांची सखोल समज आणि प्रचंड एकाग्रता (Focus) आवश्यक आहे." त्याने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडील, भाऊ आणि आपल्या मित्रांना दिले आहे..UPSC Result : वीटभट्टी मजुराचा मुलगा होणार 'कलेक्टर'! गरिबीशी दोन हात करत विमलने मिळवली १०७ वी रँक; कसा केला अभ्यास ?.जिल्ह्यात उत्सवाचे वातावरणयोगेंद्र आयएएस (IAS) झाल्याची बातमी समजताच काजीपूर गावात जणू दिवाळी साजरी केली जात आहे. मिठाई वाटून आणि फटाके फोडून ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी त्याच्या घरी जाऊन कुटुंबाचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.