UPSC Result: ट्रक ड्रायव्हरच्या लेकीची उत्तुंग भरारी! उत्तराखंडच्या फातिमाने यूपीएससीत मिळवली ७०८ वी रँक

पिरान कलियरच्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमधून आलेल्या एका सर्वसामान्य मुलीने अशक्य वाटणारं स्वप्न सत्यात उतरवलं आहे. वडील ट्रक चालक असूनही फातिमाची जिद्द डगमगली नाही आणि आज ती थेट आयएएस (IAS) अधिकारी बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे..उत्तराखंडमधील पिरान कलियर येथील रहिवासी असलेल्या फैरूज फातिमा हिने युपीएससी (UPSC) परीक्षेत ७०८ वी रँक मिळवून इतिहास रचला आहे. एका ट्रक चालकाच्या घरातून निघालेली मुलगी जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी बनते, तेव्हा तिचा हा प्रवास केवळ तिचा राहत नाही, तर तो संपूर्ण समाजासाठी आशेचा किरण ठरतो..वडिलांनी कष्टाची कसर सोडली नाहीफातिमाचे वडील इक्बाल हे पेशाने ट्रक चालक आहेत. घरची परिस्थिती बेताचीच, पण मुलीच्या शिक्ष आड त्यांनी कधीही गरिबी येऊ दिली नाही. फातिमाच्या कुटुंबावर आधीच दुःखा डोंगर कोसळला होता; तिच्या एका भावाचा आणि बहिणीचा काही काळापूर्वी आजारपणामुळे मृत्यू झाला होता. अशा कठीण परिस्थितीतही इक्बाल यांनी फातिमाला दिल्लीला पाठवून कोचिंग लावून दिले आणि तिच्या स्वप्नांना बळ दिले..शालेय शिक्षण ते दिल्लीचा प्रवासफातिमाने मुजफ्फरनगरच्या अमृत इंटर कॉलेजमधून १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर बीएसएम पदवी महाविद्यालयातून तिने उच्च शिक्षण घेतले. दिल्लीत राहून फातिमाने रात्रंदिवस एक करून अभ्यास केला. आपल्या वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून तिने अभ्यासात कधीही हयगय केली नाही..फातिमाने आपल्या यशाचे संपूर्ण श्रेय तिच्या आई-वडिलांना दिले आहे. तिची आई गृहिणी असून तिनेही फातिमाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले..Nashik Crime : शक्ती मिलचा तो थरार! 'स्केच'वरून कसा लागला नराधमांचा छडा? वाचा थरारक तपासाची गोष्ट.परिसरात आनंदाचे वातावरणफातिमाच्या यशाची बातमी समजताच पिरान कलियर परिसरात जणू सण साजरा केला जात आहे. "जर तुमचे इरादे मजबूत असतील आणि मेहनत करण्याची तयारी असेल, तर कोणतेही मैदान मारता येते," अशा शब्दांत स्थानिकांनी तिचे कौतुक केले आहे. फातिमाचे हे यश आता परिसरातील इतर विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी प्रेरणा ठरणार आहे.आज ८ मार्च २०२६, जागतिक महिला दिनी फातिमाचा हा निकाल खऱ्या अर्थाने 'नारी शक्ती'चे जिवंत उदाहरण ठरला आहे. सध्या तिचे आई-वडील दिल्लीत तिच्याकडे गेले असून संपूर्ण कुटुंबात आनंदाचे भरते आले आहे..