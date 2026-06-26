UPSSSC ने जाहीर केला ३,४४६ सरकारी नोकऱ्यांचा निकाल; कृषी विभागात मेगा भरती पूर्ण; लवकरच मिळणार नियुक्ती

उत्तर प्रदेशातील सरकारी सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. योगी सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोगाने (UPSSSC) 'प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी' (Technical Assistant Group-C) पदासाठीच्या ३,४४६ उमेदवारांची अंतिम निवड घोषित केली आहे. .या पदांसाठी १३ जुलै २०२५ रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती, ज्याचा अंतिम निकाल मंगळवारी (२३ जून) जाहीर करण्यात आला. कृषी संचालनालयाकडून आता रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसार या सर्व यशस्वी उमेदवारांना राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये लवकरच नियुक्त्या दिल्या जातील.या मोठ्या यशाबद्दल राज्याचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आणि कृषी राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख यांनी सर्व यशस्वी उमेदवारांचे अभिनंदन करून त्यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..पारदर्शक भरती आणि प्रवर्गनिहाय (Category-wise) यशस्वी उमेदवारकृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही यांनी सांगितले की, या संपूर्ण भरती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता बाळगण्यात आली असून नियमांनुसार सर्व वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. एकूण ३,४४६ यशस्वी उमेदवारांचा प्रवर्गनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:सामान्य वर्ग (General Category): १,८१३ उमेदवारइतर मागासवर्गीय (OBC): ६२९ उमेदवारअनुसूचित जाती (SC): ५०९ उमेदवारआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS): ३४४ उमेदवारअनुसूचित जमाती (ST): १५१ उमेदवार.Chandrapur: किडनी तस्करीतील मुख्य दुवा पोलिसांच्या हाती; पत्नी सहआरोपी होण्याच्या भीतीने डॉ. रविंद्रपाल सिंगची शरणागती.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास आणि '१ ट्रिलियन डॉलर' उद्दिष्टाला मिळणार बळकृषी सचिव इंद्र विक्रम सिंह यांनी सांगितले की, "या भरतीची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. आता या नवीन सहायकांमुळे कृषी विभागाचे फील्ड स्तरावरील (ग्रामीण भागातील) काम अधिक सक्षम आणि गतिमान होईल." या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे राज्याला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या योगी सरकारच्या उद्दिष्टात कृषी विभाग मोलाचे योगदान देऊ शकेल, तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेला गती मिळेल..काय असते 'कृषी प्राविधिक सहायकाचे' मुख्य काम?कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवनियुक्त प्राविधिक सहायकांची भूमिका थेट ग्रामीण भागामध्ये आणि थेट शेतकऱ्यांशी निगडित असणार आहे:आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार: हे सहायक थेट शेतकऱ्यांशी जोडले जाऊन त्यांना शेतीच्या नवीन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी (Modern Farming Techniques) जागरूक करतील..Mumbai: वसईत ‘चिवणी’ची रेलचेल खवय्यांची बाजारात झुंबड; पहिल्या वळगणीच्या चिवणीला मोठी मागणी; खाड्यांमध्ये मासेमारांची लगबग.सरकारी योजनांचा लाभ: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना—जसे की 'पीएम किसान सन्मान निधी', 'सॉईल हेल्थ कार्ड' (मृदा आरोग्य पत्रिका) आणि 'पीक विमा योजना' प्रत्येक लहान-मोठ्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची मुख्य जबाबदारी यांच्यावर असेल.उत्पादन वाढ आणि खर्च कमी करणे: शेतकऱ्यांना सुधारित दर्जाचे बियाणे, जैविक खते आणि कीटकनाशकांच्या योग्य व मर्यादित वापराविषयी मार्गदर्शन करणे, जेणेकरून पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि शेतीचा खर्च कमी होईल.या महत्त्वपूर्ण सोहळ्यानंतर कृषी विभागाचे प्रमुख सचिव रवींद्र आणि कृषी संचालक डॉ. पंकज त्रिपाठी यांनीही सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांचे विभागात स्वागत करत डिजिटल व आधुनिक शेतीचा वारसा पुढे नेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.