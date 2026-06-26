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UPSSSC ने जाहीर केला ३,४४६ सरकारी नोकऱ्यांचा निकाल; कृषी विभागात मेगा भरती पूर्ण; लवकरच मिळणार नियुक्ती

UPSSSC Declares Technical Assistant Group-C Final Result: UPSSSC ने तांत्रिक सहाय्यक गट-C पदासाठी 3,446 उमेदवारांची अंतिम निवड जाहीर केली आहे.
UPSSSC

UPSSSC

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील सरकारी सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. योगी सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोगाने (UPSSSC) 'प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी' (Technical Assistant Group-C) पदासाठीच्या ३,४४६ उमेदवारांची अंतिम निवड घोषित केली आहे.

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