Urban Growth Conclave 2.0: नागरी विकासासाठी दोन नव्या धोरणांचे मसुदे सादर होणार

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांवर भर देण्यासाठी २८ ऑक्टोबर रोजी इंदूर येथील ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये ‘अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव २.०’चे आयोजन करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेश शासनाच्या नगरविकास व गृहनिर्माण विभागातर्फे आयोजित या परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली विविध नागरी विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन होणार आहे. यासोबतच दोन महत्त्वाच्या धोरणांच्या मसुद्यांचे विमोचन आणि आठ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या ‘इंदूर इकॉनॉमिक रिजन’च्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले जाणार आहे..या परिषदेत शहरांमधील मूलभूत सुविधा, डिजिटल प्रशासन, जलसुरक्षा, पर्यावरणपूरक विकास आणि खासगी गुंतवणुकीच्या संधी यांवर भर दिला जाणार आहे. नगरविकास आणि गृहनिर्माण आयुक्त संकेत भोंडवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शहरांचा नियोजनबद्ध विकास आणि भविष्यातील नागरी गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे..परवडणारी घरे आणि सांडपाण्याच्या पुनर्वापरासाठी नवी धोरणेपरिषदेत ‘मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग अँड हॅबिटॅट पॉलिसी, २०२६’ आणि ‘मध्यप्रदेश ट्रीटेड वेस्टवॉटर रिसायकलिंग अँड रियूज पॉलिसी, २०२६’ या दोन धोरणांच्या मसुद्यांचे विमोचन केले जाणार आहे.परवडणाऱ्या घरांसंदर्भातील धोरणातून अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरांची उपलब्धता वाढवणे, भाडेतत्त्वावरील घरांना प्रोत्साहन देणे, शासकीय जमिनींचा कार्यक्षम वापर करणे आणि खासगी विकासकांना गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करणे यावर भर अपेक्षित आहे.दुसऱ्या धोरणाचा उद्देश प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे हा आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योग, बांधकाम, सार्वजनिक उद्याने आणि परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी वापरण्याला प्रोत्साहन देऊन पिण्याच्या पाण्यावरील वाढता ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..आठ जिल्ह्यांचा ‘इंदूर इकॉनॉमिक रिजन’ आराखडानीती आयोगाच्या संकल्पनेवर आधारित ‘इंदूर इकॉनॉमिक रिजन’च्या विकास आराखड्याचेही परिषदेत सादरीकरण होणार आहे. इंदूरसह आसपासच्या आठ जिल्ह्यांचा एकात्मिक आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.औद्योगिक विकास, मालवाहतूक आणि साठवणूक केंद्रे, विकास कॉरिडॉर, नव्या आधुनिक वसाहती आणि जिल्ह्यांमधील संपर्कव्यवस्था मजबूत करणे या बाबींना त्यात महत्त्व दिले जाणार आहे. या माध्यमातून प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण करणे अपेक्षित आहे..विविध पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधीपरिषदेत भोपाळमधील सेंट्रल व्हिस्टा, हुकूमचंद मिल पुनर्विकास, उज्जैन टेम्पल बाँड प्रकल्प, चित्रकूट विकास, फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प आणि अन्य नागरी विकास योजनांमधील गुंतवणुकीच्या संधी मांडल्या जाणार आहेत. टॉरटॉईस सिटी आणि एकाई सिटी यांसारख्या प्रकल्पांचाही प्रस्तावित सादरीकरणात समावेश आहे.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योगपती आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी स्वतंत्र बैठका घेऊन नागरी पायाभूत सुविधा, विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक व्यवस्था, अपारंपरिक ऊर्जा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर चर्चा करणार आहेत..नागरी नियोजन आणि डिजिटल प्रशासनावर भरशहरांचा विस्तार होत असताना वाहतूक, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पर्यावरण यांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर परिषदेत सार्वजनिक वाहतुकीशी जोडलेला विकास, विकास हक्कांचे हस्तांतरण, कचऱ्यातून संसाधननिर्मिती आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देऊ शकणाऱ्या शहरांची उभारणी अशा विषयांवर चर्चा होणार आहे.पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) अंतर्गत घरांचे वाटप, पुनर्घनत्वीकरण प्रकल्प, संकुचित जैववायू निर्मिती प्रकल्प, मलनिस्सारण व्यवस्था आणि शुद्ध पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित कामांचाही परिषदेत समावेश आहे.एकूणच, ‘अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव २.०’च्या माध्यमातून मध्य प्रदेशातील शहरांचा नियोजनबद्ध विकास, नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधांची उपलब्धता आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारची भूमिका मांडली जाणार आहे. परिषदेत सादर होणाऱ्या धोरणांचे अंतिम स्वरूप आणि प्रस्तावित प्रकल्पांची अंमलबजावणी यांवर या उपक्रमांचे प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.