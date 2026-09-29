Tariff Relief औषधांवरील अतिरिक्त शुल्क रद्द अमेरिकेचा निर्णय; भारतासह २० देशांना दिलासा

वाशिंग्टन, : दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी वापरली जाणारी विशेष औषधे आणि त्यांच्या घटकांच्या आयातीवर कोणतेही ‘अॅड व्हॅलोरम’ शुल्क न आकारण्याचा निर्णय अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे. या सवलतीचा लाभ भारतासह २० देशांना मिळणार असून उद्यापासून (ता. २९) या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे..जागतिक सीमाशुल्क संघटनेच्या (डब्लूसीओ) व्याख्येनुसार, ‘अॅड व्हॅलोरम’ शुल्क हे संबंधित वस्तूच्या मूल्यावर आधारित ठराविक टक्केवारीनुसार आकारले जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन एप्रिल रोजी औषध क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पेटंट असलेली औषधे, बायोलॉजिक्स व संबंधित घटकांच्या आयातीवर १०० टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता काही विशिष्ट श्रेणीतील औषधांना यातून वगळण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या संदर्भातील देशांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. औषधे व औषधी घटकांच्या आयातीमध्ये बदल करण्याच्या ट्रम्प यांच्या एप्रिलमधील घोषणेचा हा एक भाग असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले. पेटंट असलेल्या औषधांवरील १०० टक्के शुल्कवाढीचा निर्णय एका परिशिष्टात नमूद केलेल्या कंपन्यांसाठी ३१ जुलैपासून लागू झाला आहे, तर इतर कंपन्यांसाठी तो २९ सप्टेंबरपासून लागू होईल. दरम्यान, जेनेरिक औषधे व त्यांच्या घटकांना या शुल्कातून वगळल्याचे वाणिज्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..या औषधांना मिळणार सवलतशून्य टक्के शुल्क दरासाठी पात्र असलेल्या उत्पादनांमध्ये दुर्धर आजार, वंध्यत्व निवारण उपचार, पेशींवरील उपचार, जनुकीय उपचार, अँटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स (एडीसी) आणि प्राण्यांसाठीची औषधे यांचा समावेश आहे. या औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांवरही शून्य टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. या सवलतीमुळे संबंधित औषधांच्या किमती नियंत्रित राहण्यास मदत होणार असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. या देशांना लाभया सवलतीचा लाभ मिळणाऱ्या देशांमध्ये भारताव्यतिरिक्त अर्जेंटिना, बांगलादेश, कंबोडिया, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, युरोपीय महासंघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जपान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तर मॅसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड, लिकेस्टाइन, तैवान, थायलंड, ब्रिटन आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.