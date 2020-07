गाडी चालवताना मोबाईल वापरला तर होणार १०हजारांचा दंड

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात अपघाताच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी उत्तरप्रेदश सरकार काही कठोर निर्णय घेत आहे. यामधे दुचाकीवर मोबाईल वापरताना सापडल्यास १० हजार रुपयांचा दंड होणार आहे.

रस्त्यांवरील अपघात हे उत्तरप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असून त्यासाठी ड्रायव्हिंग करत असताना मोबाईल वापरणे हे धोकादायक ठरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. काल (ता. ३०) गुरुवारी याबाबत सरकारने हा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशानुसार दुचाकी आणि चारचाकी चालवताना चालकाने मोबाईल वापरल्याचे आढळून आल्यास त्याला दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. जूनमध्ये हा आदेश जारी करण्यात आला होता, त्याची अधिसूचना काल जारी केली आहे.

