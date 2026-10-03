Administrative Reshuffle : प्रशासनात मोठा भूकंप! १५ IAS अधिकाऱ्यांसह ३८ बड्या अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; पाहा कोणाची कुठे झाली रवानगी?

प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेसह प्रशासकीय घडी बसवण्यासाठी एकाच वेळी तब्बल १५ आयएएस (IAS) आणि २३ पीसीएस (PCS) अशा एकूण ३८ सनदी अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. अचानक निघालेल्या या आदेशांमुळे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. प्रशासनातील शिथिलता दूर करून यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने ही मोठी ‘तबादला एक्सप्रेस’ चालवली आहे. या फेरबदलात ११ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसह (ADM), दोन विद्यापीठांचे कुलसचिव, दोन उपसंचालक आणि मुख्य विकास अधिकाऱ्यांचा (CDO) समावेश आहे..प्रमुख आयएएस अधिकाऱ्यांवर नव्या जबाबदाऱ्या :शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत यादीनुसार अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख बदलण्यात आले आहेतराकेश कुमार सिंह : अप्पर आयुक्त, गृहनिर्माण व विकास परिषदनीरज शुक्ला : व्यवस्थापकीय संचालक, पीसीएफ (PCF)डॉ. चंद्रभूषण : अप्पर संचालक, प्रशासन व व्यवस्थापन अकादमीसचिन कुमार सिंह : विशेष सचिव, वैद्यकीय विभागश्रीहरी प्रताप शाही : संचालक, पंचायती राजअमित कुमार सिंह : व्यवस्थापकीय संचालक, पीसीडीएफ (PCDF)प्रकाश बिंदू : सचिव, वैद्यकीय शिक्षणमाला श्रीवास्तव : संचालक, भूगर्भ आणि खनिकर्म विभागडॉ. उज्ज्वल कुमार : विशेष सचिव व संचालक, भूगर्भ आणि खनिकर्मजे. रीभा : व्यवस्थापकीय संचालक, मेडिकल सप्लाय कॉर्पोरेशनअर्चना गहरवार : कुलसचिव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तांत्रिक विद्यापीठरीना सिंह : कुलसचिव, किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (KGMU)ध्रुव खाडिया : मुख्य विकास अधिकारी (CDO), मऊनरेंद्र बहादूर सिंह : मुख्य विकास अधिकारी (CDO), जौनपूरविवेक कुमार श्रीवास्तव : सदस्य (न्यायिक), महसूल परिषद प्रयागराज.२३ पीसीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका :आयएएस अधिकाऱ्यांनंतर प्रांतीय नागरी सेवेतील (PCS) अधिकाऱ्यांमध्येही मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये चंद्रेश कुमार (देवरिया), ज्ञानेंद्र विक्रम (संत कबीरनगर), लवी त्रिपाठी (सहारनपूर), पुष्पेंद्र पटेल (रामपूर), प्रेमचंद्र मौर्य (प्रतापगड), रामजी मिश्रा (लखनौ), राजेंद्र कुमार (हरदोई), प्रफुल्ल त्रिपाठी (मुरादाबाद), ब्रिजेश त्रिपाठी (लखीमपूर), संगीता देवी (अलिगढ), गंभीर सिंह (मुझफ्फरनगर), नरेंद्र सिंह (आझमगढ) आणि आदित्य प्रजापती (मेरठ) या अधिकाऱ्यांची अप्पर जिल्हाधिकारी (ADM) पदावर नियुक्ती झाली आहे..तसेच राजेश कुमार यांची मेरठचे अप्पर मनपा आयुक्त, अर्पित गुप्ता यांची बांदा कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव, विजय शंकर यांची कुशीनगर कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव, अभिनव कन्नौजिया यांची संयुक्त दुग्ध आयुक्त, तर ब्रिजेश कुमार सिंह यांची मेरठ विकास प्राधिकरणाच्या सचिवपदी बदली झाली आहे. याशिवाय मयंक कुंडू यांना मुरादाबादचे उपजिल्हाधिकारी बनवण्यात आले असून, अनिरुद्ध प्रताप सिंह व अमित कुमार यांची मंडी परिषदेत नियुक्ती झाली आहे. दरम्यान, श्रीमती किंशुक श्रीवास्तव यांना प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.