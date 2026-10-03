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Administrative Reshuffle : प्रशासनात मोठा भूकंप! १५ IAS अधिकाऱ्यांसह ३८ बड्या अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; पाहा कोणाची कुठे झाली रवानगी?

अनेक जिल्ह्यांच्या कारभाऱ्यांची उचलबांगडी; प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ
Key Responsibilities Assigned to Major IAS and PCS Officials

Key Responsibilities Assigned to Major IAS and PCS Officials

Sakal

विनयन वाघमारे
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प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेसह प्रशासकीय घडी बसवण्यासाठी एकाच वेळी तब्बल १५ आयएएस (IAS) आणि २३ पीसीएस (PCS) अशा एकूण ३८ सनदी अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. अचानक निघालेल्या या आदेशांमुळे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. प्रशासनातील शिथिलता दूर करून यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने ही मोठी ‘तबादला एक्सप्रेस’ चालवली आहे. या फेरबदलात ११ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसह (ADM), दोन विद्यापीठांचे कुलसचिव, दोन उपसंचालक आणि मुख्य विकास अधिकाऱ्यांचा (CDO) समावेश आहे.

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