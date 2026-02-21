Uttar Pradesh: आता सरकारी बाबुंनाही शिकावं लागणार AI! योगी सरकारचा कडक आदेश; १७ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी 'हा' कोर्स झाला अनिवार्य

उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता मोठी बातमी समोर आली आहे. योगी सरकारने राज्यातील नोकरशाहीला 'स्मार्ट' आणि 'हायटेक' बनवण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, आता प्रत्येक सरकारी बाबूला आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे गिरवावे लागणार आहेत..उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने 'मिशन कर्मयोगी भारत' अंतर्गत राज्यातील सर्व ६३ विभागांमधील १७ लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चे प्रशिक्षण अनिवार्य केले आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात सरकारी कामे अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावीत, यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता एआय (AI) शिकणे हे ऐच्छिक नसून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे..उत्तर प्रदेश होणार देशातील पहिले 'एआय' राज्य; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मांडले 'एआय मिशन'चे व्हिजन.नेमका आदेश काय आहे?शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 'कर्मयोगी भारत' या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. या पोर्टलवर एकूण तीन कोर्सेस पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये 'एआयचा परिचय' (Introduction to AI) हा कोर्स प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावाच लागणार आहे. ज्या विभागांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर कमी आहे, तिथेही आता डिजिटल कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे..काय होणार फायदा?एआय तंत्रज्ञानामुळे सरकारी कामकाजात मोठी क्रांती होण्याची शक्यता आहे:फाईलचा निपटारा: एआयच्या मदतीने प्रलंबित फाईल्सचा जलद गतीने निकाल लावता येईल.तक्रार निवारण: सामान्य जनतेच्या तक्रारींचे अचूक आणि वेळेत समाधान शोधण्यास मदत होईल.डेटा विश्लेषण: सरकारी योजनांचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचला, याचे विश्लेषण करणे सोपे होईल.कामकाजात पारदर्शकता: कोणत्या विभागात काम रेंगाळले आहे, हे एका क्लिकवर समजू शकेल..Union Budget 2026: मोठी बातमी! 15,000 शाळा व 500 कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स, गेमिंगमध्ये 10 लाख नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा.कमांड सेंटरची नजरया प्रशिक्षणावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने 'कॅपेसिटी बिल्डिंग कमिशन'ची स्थापना केली आहे. हा आयोग तज्ज्ञांच्या मदतीने सरकारी कामकाजाला पूरक असा अभ्यासक्रम तयार करणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने तर स्वतःचे स्वतंत्र कमिशनही स्थापन केले आहे. येत्या काळात यूपीचे प्रशासन देशातील सर्वात स्मार्ट प्रशासन म्हणून ओळखले जावे, असा योगी सरकारचा मानस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.