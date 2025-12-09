Baby Suffocation Case : लग्नाच्या चार वर्षांनी बाळाचा जन्म; 23 व्या दिवशी बेडमध्ये घडलं आक्रित, आई-वडिलांच्या 'त्या' एका चुकीनं...

लखनौ : लग्नानंतर तब्बल चार वर्षांनी एका दाम्पत्याच्या घरी बाळाच्या रुपानं कोवळं फूल उमललं. घरात चिमुकल्याच्या रडण्याच्या आणि बडबडीच्या आवाजांनी आनंदाचे वातावरण पसरले; पण हा आनंद क्षणिक ठरला. अवघ्या २३ दिवसांच्या नवजात बाळाचा झोपेत गुदमरून मृत्यू (Newborn Death) झाल्याची हृदयद्रावक घटना उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. दुर्दैव म्हणजे, याला आई-वडिलांची एक गंभीर चूक कारणीभूत ठरली..नेमकं काय घडलं?अमरोहाच्या गजरौला पोलीस स्टेशन हद्दीतील सिहाली जागीर गावात रविवारी मध्यरात्री ही घटना घडली. दाम्पत्याने आपल्या २३ दिवसांच्या बाळाला पाळण्यात न ठेवता एकाच बिछान्यावर मध्ये झोपवले होते. झोपेतच बाळ आई-वडिलांच्या मध्ये दबले गेले आणि त्याचा श्वास घुटमळू लागला. हे कोणालाच वेळेत लक्षात आले नाही..धक्कादायक! बीडमध्ये घरात घुसून ग्रामरोजगार सेवकावर गावगुंडांचा जीवघेणा हल्ला; दुचाकीला बांधून चौकात नेले ओढत, लोखंडी रॉड घातला डोक्यात.बाळाची हालचाल दिसेनाशी झालीकाही काळानंतर बाळाची काही हालचाल जाणवेनाशी झाल्याने पालकांच्या लक्षात आले की, काहीतरी चुकीचं घडलं आहे. त्यांनी तातडीने बाळाला गजरौला सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेले. मात्र, तेथे प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह यांनी बाळाला मृत घोषित केले. या दुःखद घटनेनंतर संपूर्ण गावात शोककळा पसरली..आरोग्य केंद्रातच नवरा–बायकोत वादबाळाच्या मृत्यूची बातमी समजताच रुग्णालयातच दाम्पत्यामध्ये संतापातून वादविवाद सुरू झाले. दोघेही एकमेकांवर निष्काळजीपणाचे आरोप करू लागले. परिस्थिती काही काळ तणावपूर्ण होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.