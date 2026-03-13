देश

Anganwadi Scheme: आता अंगणवाडीत मिळणार बर्फी आणि खिचडी! मुलांच्या कुपोषणाशी लढण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लॅन; ३०१ कोटींचा निधी मंजूर

Uttar Pradesh Anganwadi Nutrition Scheme Launch: उत्तर प्रदेशातील अंगणवाड्यांमध्ये मुलं व गरोदर महिलांसाठी नवीन आहार योजना लागू. १ एप्रिलपासून शिरा, बर्फी, खिचडीसह पौष्टिक ताट मिळणार, ३०१ कोटींचा निधी मंजूर. अति कुपोषित मुलांसाठी विशेष बाल संजीवनी, फायबर व मायक्रोन्यूट्रिएंट्सने समृद्ध आहार.
UP Anganwadi Scheme

UP Anganwadi Scheme

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देश: उत्तर प्रदेशातील अंगणवाड्यांमध्ये आता मुलांच्या आणि गरोदर महिलांच्या ताटात चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थांची मेजवानी सजणार आहे. योगी सरकारने अंगणवाडी केंद्रांसाठी ३०१ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला असून, १ एप्रिलपासून नवीन आहार योजना लागू होणार आहे.

