Anganwadi Scheme: आता अंगणवाडीत मिळणार बर्फी आणि खिचडी! मुलांच्या कुपोषणाशी लढण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लॅन; ३०१ कोटींचा निधी मंजूर

देश: उत्तर प्रदेशातील अंगणवाड्यांमध्ये आता मुलांच्या आणि गरोदर महिलांच्या ताटात चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थांची मेजवानी सजणार आहे. योगी सरकारने अंगणवाडी केंद्रांसाठी ३०१ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला असून, १ एप्रिलपासून नवीन आहार योजना लागू होणार आहे..उत्तर प्रदेश हे अंगणवाडी केंद्रांवर रेसिपीवर आधारित पौष्टिक आहार देणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे केवळ कोरडा शिधा न मिळता, महिलांना आणि मुलांना तयार पौष्टिक पदार्थ खायला मिळणार आहेत.१ एप्रिलपासून काय काय मिळणार?अंगणवाडी केंद्रात येणाऱ्या लाभार्थ्यांना आता वेगवेगळ्या चवीचे पदार्थ दिले जातील:लहान मुले (६ महिने ते ३ वर्षे): पीठ आणि बेसनाचा गोड शिरा.मुले (३ ते ६ वर्षे): पीठ-बेसनाची गोड बर्फी, दलिया आणि मूंग डाळीची खिचडी.गरोदर आणि माता: पीठ-बेसन-सोया बर्फी आणि पौष्टिक दलिया खिचडी.अति कुपोषित मुले: यांच्यासाठी 'बाल संजीवनी' नावाचा विशेष पौष्टिक शिरा आणि दलिया दिला जाईल..चेहरा पाहून मिळणार आहार; पारदर्शकतेवर भरआहार वाटपात कोणताही घोटाळा होऊ नये म्हणून सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. लाभार्थ्यांची उपस्थिती त्यांच्या चेहऱ्याची ओळख पटवून (Face Recognition) नोंदवली जाईल.राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती मिशनच्या माध्यमातून महिला बचत गट हा आहार तयार करतील आणि तो थेट अंगणवाड्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल. जिथे ही व्यवस्था नसेल, तिथे 'नेफेड'मार्फत पुरवठा केला जाईल. .कुपोषणाविरुद्ध मोठी लढाईया आहारात केवळ कॅलरी आणि प्रोटीनच नाही, तर शरीरासाठी आवश्यक असलेले ११ प्रकारचे 'मायक्रोन्यूट्रिएंट्स' समाविष्ट करण्यात आले आहेत. मुलांच्या वाढीसाठी आणि गरोदर महिलांच्या आरोग्यासाठी हा समतोल आहार अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..ही नवीन व्यवस्था १ एप्रिलपासून संपूर्ण उत्तर प्रदेशात कार्यान्वित होणार आहे. यामुळे अंगणवाडी केंद्रात येणाऱ्या मुलांची संख्या वाढेलच, शिवाय कुपोषणाचे प्रमाणही कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे..