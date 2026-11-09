UP Anganwadi Workers Salary Hike : अंगणवाडी सेविकांची दिवाळी गोड! मानधनवाढीसह आता वर्षाला मिळणार ३ साड्या आणि स्मार्टफोन

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकारने दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अंगणवाडी सेविकांचे मानधन दरमहा ८ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये, तर मदतनिसांचे मानधन ४ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ३.४६ लाख महिला कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.मानधनवाढीबरोबरच अंगणवाडी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारांची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच वर्षाला दोनऐवजी तीन साड्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अंगणवाड्यांच्या कामकाजासाठी १.९३ लाखांहून अधिक स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी यांनी या निर्णयांची माहिती दिली..सेविका आणि मदतनिसांच्या मानधनात वाढउत्तर प्रदेश सरकारने अंगणवाडी सेविकांचे मासिक मानधन ८ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये केले आहे. मदतनिसांच्या मानधनातही वाढ करून ते ४ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे.२०१७ मध्ये राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा अंगणवाडी सेविकांना दरमहा ३ हजार रुपये, तर मदतनिसांना १ हजार ५०० रुपये मानधन मिळत होते. सध्याच्या मानधनाची तुलना केल्यास दोन्ही पदांच्या मानधनात त्या वेळच्या तुलनेत चारपट वाढ झाली आहे.राज्यातील १ लाख ७५ हजार ९८२ आंगणवाडी सेविका आणि १ लाख ७० हजार ६५६ मदतनीस अशा एकूण ३ लाख ४६ हजार ६३८ महिला कर्मचाऱ्यांना या वाढीचा लाभ मिळणार आहे..कुटुंबीयांनाही ५ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचारअंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेअंतर्गत शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि योजनेशी संलग्न खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ३.३५ लाख अंगणवाडी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्यविषयक आर्थिक संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.आता वर्षाला मिळणार तीन साड्याअंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी वर्षाला दोन साड्या दिल्या जात होत्या. आता या संख्येत वाढ करून वर्षाला तीन साड्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गणवेश भत्त्यात ५०० रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली असून, या योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत..१.९३ लाखांहून अधिक स्मार्टफोन उपलब्धअंगणवाडी केंद्रांमधील कामकाज अधिक प्रभावी आणि डिजिटल करण्यासाठी सरकारकडून स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पोषण आहाराचे वितरण, बालकांची वाढ आणि विविध योजनांशी संबंधित नोंदी अद्ययावत ठेवण्यासाठी या उपकरणांचा उपयोग होणार आहे.पहिल्या टप्प्यात १ लाख २३ हजार ३९८ स्मार्टफोन देण्यात आले होते. त्यानंतर जुने किंवा नादुरुस्त झालेले फोन बदलून देण्यासाठी ६९ हजार ८०३ नवीन स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण १ लाख ९३ हजार २०१ स्मार्टफोन उपलब्ध झाले आहेत. या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रांमधील नोंदी आणि कामकाज अधिक अचूकपणे हाताळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.