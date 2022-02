By

लखनऊ - उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh) विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील (UP Election 1st Phase) मतदान आज होत आहे. ११ जिल्ह्यातील ५८ विधानसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया आज पार पडेल. यात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जागांचा सर्वाधिक समावेश आहे. सकाळी सात वाजता मदतान सुरु झाले असून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरु राहील. (UP Election 2022 first phase voting live update)

उत्तर प्रदेशात कडाक्याची थंडी असूनही मतदार उत्साहाने मतदानासाठी बाहेर पडले आहेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही मतदारांनी बाहेर पडून मतदान करा असं आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की,'देशाला प्रत्येक भितीपासून मुक्त करा, बाहेर या, मतदान करा.'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सर्व मतदारांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, आज पहिल्या टप्प्यातील मतदान आहे. सर्व मतदारांना आवाहन आहे की, कोरोनाच्या नियमांचे पालन करत लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी व्हा. लक्षात ठेवा आधी मतदान, नंतर नाश्ता असंही मोदींनी म्हटलं आहे.

मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात शामली, हापुड, गौतममबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाझियाबाद, बुलंजशहर, अलीगढ, मथुरा, आग्रा या जिल्ह्यांतील मतदारसंघांमध्ये मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्यात २ कोटी २८ लाख मतदार मतदान करतील. यात १.२४ कोटी पुरुष तर १.०४ कोटी महिलांचा समावेश आहे. तसंच १४४८ ट्रान्सजेंडर मतदारही आहेत.

उत्तर प्रदेशातील २०१७ ची स्थिती?

गेल्या विधानसभेला म्हणजेच २०१७ मध्ये भाजपने ३१२ जागा जिंकल्या होत्या. तसंच ४०३ जागा असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने जवळपास ४० टक्के मते मिळवली होती. भाजपनंतर सर्वाधिक ४७ जागा समाजवादी पक्षाला जिंकता आल्या होत्या. तर बसपाचे १९ आणि काँग्रेसचे फक्त ७ उमेदवार जिंकले होते.