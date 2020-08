अयोध्येत शरयू नदीला पूर; गावांमध्ये शिरलं पाणी

अयोध्या Ayodhya Flood : नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये प्रत्येक पावसाळ्यात पूरपरिस्थती निर्माण होत आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या राज्यांची असणारी भौगोलिक रचना. कारण हिमालयातून येणाऱ्या शकडो नद्या या राज्यातून जातात. आताही उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh Flood) आणि बिहारमध्ये (Bihar Flood) मोठा पूर आला आहे. शरयू (Sharayu River Flood) नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळे आयोध्येच्या आसपास मोठा पूर आला आहे.

Ayodhya: Villages in Rudauli tehsil have been flooded after water level in Sarayu river increased. A local says, "We are facing lots of difficulties. My home and agricultural land have been damaged due to flood." (22.8) pic.twitter.com/SkSy1AGRrU

