UP cyber fraud: युट्यूबवरून शिकले सायबर ठगीचे धडे; आयफोनने UPI हायजॅक करून नेपाळच्या कॅसिनोमध्ये उडवले लाखो रुपये

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील बलरामपूरमध्ये पोलिसांनी एका हायटेक सायबर फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. 'साय-वज्र' मोहिमेअंतर्गत उतरौला पोलीस आणि सायबर सेलच्या संयुक्त कारवाईत मुख्य आरोपी सन्नी चौरसियासह दोन अल्पवयीन साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून आयफोनच्या मदतीने UPI खाते हायजॅक करण्याची पद्धत शिकले होते. ते ओळखीच्या किंवा अनोळखी व्यक्तींचा मोबाईल फोटो काढण्याच्या बहाण्याने हातात घ्यायचे. संधी मिळताच मोबाईलमधील सिमकार्ड काढून ते स्वतःच्या सेकंड हँड आयफोनमध्ये टाकायचे..यानंतर त्या आयफोनमध्ये UPI ॲप सुरू करून नवीन पासकोड तयार केला जात असे. त्यानंतर मूळ सिम पुन्हा संबंधित व्यक्तीच्या मोबाईलमध्ये ठेवले जात असे. मात्र, आरोपींच्या आयफोनमध्ये UPI सेवा सुरूच राहत असल्याने ते पीडितांच्या खात्यातून पैसे काढत होते..पोलिसांच्या तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. आरोपी पैसे थेट स्वतःच्या खात्यात न घेता नेपाळमधील चंद्रौटा येथील कॅसिनोमध्ये UPI द्वारे पेमेंट करत आणि त्याबदल्यात रोख रक्कम घेत. गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी वापरलेला आयफोन विकून ते दुसरा फोन खरेदी करत असल्याचेही तपासात उघड झाले..या टोळीने २८ मे रोजी एका व्यक्तीच्या खात्यातून ९५ हजार रुपये, तर ३ जुलै रोजी दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यातून १ लाख रुपये, असे एकूण १.६५ लाख रुपये लंपास केल्याचा आरोप आहे.तक्रारीनंतर पोलिसांनी आर्यनगर परिसरातून तिघांना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून ३ आयफोन, १ अँड्रॉइड मोबाईल आणि २४ हजार रुपये रोख जप्त करण्यात आले आहेत. या टोळीने आणखी किती जणांची फसवणूक केली आहे, याचा सायबर सेलकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.