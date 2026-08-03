देश

UP cyber fraud: युट्यूबवरून शिकले सायबर ठगीचे धडे; आयफोनने UPI हायजॅक करून नेपाळच्या कॅसिनोमध्ये उडवले लाखो रुपये

उत्तर प्रदेशातील टोळीचा पर्दाफाश; तीन आयफोन, रोख रक्कम जप्त, दोन अल्पवयीनांसह मुख्य आरोपी अटकेत
Cyber Fraud

Police in Uttar Pradesh busted a cyber fraud gang that allegedly learnt UPI hijacking techniques from YouTube and used iPhones to siphon money before cashing it out through a casino in Nepal.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील बलरामपूरमध्ये पोलिसांनी एका हायटेक सायबर फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. 'साय-वज्र' मोहिमेअंतर्गत उतरौला पोलीस आणि सायबर सेलच्या संयुक्त कारवाईत मुख्य आरोपी सन्नी चौरसियासह दोन अल्पवयीन साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे.

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