Uttar Pradesh : CM योगींकडून प्रेरणा घेऊन उभी केली ‘मोरिंगा आर्मी’ PM मोदींनीही केलं लखनऊमधील महिलेचे कौतूक

आजकाल महिला अनेक क्षेत्रात पुढे आहेत. स्वत:चा स्टार्टअप असो किंवा बचत गटांचा उद्योग सर्वत्र महिला यशाचे शिखर गाठत आहेत. उत्तर प्रदेश राज्यातील लखनऊमधील एका महिलेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन कौतुकास्पद काम केलं आहे. लखनऊमधील महिलेने केलेल्या कार्याची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही घेतली आहे. PM मोदीही तिच्या कामापासून प्रभावित होण्यापासून स्वतःला थांबवू शकले नाहीत. या महिलेने नक्की केलं तरी काय जाणून घेऊयात. .या डॉ. कामिनी सिंग यांनी 'मोरिंगा आर्मी' तयार केली आणि राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना केवळ आत्मनिर्भर बनवलेच नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत देखील नवा उत्साह भरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लखनऊच्या या महिलांच्या यशाची प्रशंसा केली आणि त्यांना दिल्ली बोलावून भेट घेतली. मोदीजींनी उत्सुकतेने मोरिंगा शेतीचे तांत्रिक पैलू देखील समजून घेतले. .महिलांना जोडून बनवली आत्मनिर्भर टीमलखनऊच्या डॉ. कामिनी सिंग यांनी एफपीओच्या माध्यमातून हजाराहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना जोडून एक नवी सुरुवात केली. त्यांनी महिलांना मोरिंगा (शेवगा) शेती करण्यास प्रोत्साहित केले आणि त्यानंतर त्या उत्पादनांची मार्केटिंग आणि प्रोसेसिंग करुन बाजारात पोहोचवली. आज एफपीओच्या बहुसंख्य सदस्य महिलाच आहेत, ज्या मोरिंगा शेतीसह प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंगचे कामही करतात. .मोरिंगा पासून तयार होणारे १८ प्रकारचे उत्पादनेमहिलांच्या मेहनतीचा परिणाम असा की, आज त्या सर्व मिळून १५ पेक्षा जास्त उत्पादने तयार करत आहेत. त्यांची कंपनी, 'डॉक्टर मोरिंगा' मध्ये मोरिंगा पावडर, टॅबलेट, चहा, हॅंडमेड साबण, मोरिंगा सीड ऑईल, बिस्किट आणि प्रसिद्ध मोरिंगा लड्डू यांचा समावेश आहे. .हे उत्पादने केवळ ऑफलाइन मार्केटमध्येच विकली जात नाहीत, तर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही याची मोठी मागणी आहे. संपूर्ण प्रकल्प एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) योजनेअंतर्गत चालवला जात आहे. यामध्ये एफपीओने प्राथमिक प्रोसेसिंग युनिट स्थापन केली आहे, जिथे मोरिंगा पाने, बियांचे आणि सालीचे प्रोडक्ट तयार होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.