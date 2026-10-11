Congress High Drama : "कसले अध्यक्ष?"; विचारताच काँग्रेस कार्यालयात तुफान राडा, नेत्यांवर थेट चप्पल-बुटांचा मारा!

लखनौ : उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या मुख्यालयात पक्षांतर्गत गटबाजीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या पदभार स्वीकार कार्यक्रमादरम्यानच माजी प्रदेशाध्यक्ष अजय राय आणि पक्षाच्या नेत्या ममता चौधरी यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार राडा झाला. दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना शिवीगाळ करत चक्क पायातील चपला आणि बूट एकमेकांवर भिरकावले. भर कार्यालयात झालेल्या या प्रकारामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.."कसले अध्यक्ष?" विचारताच वादाची ठिणगीउत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' आणि कार्याध्यक्ष इम्रान मसूद यांच्या पदभार स्वीकाराचा कार्यक्रम लखनौ येथील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी माजी प्रदेशाध्यक्ष अजय राय कार्यकर्त्यांसह कार्यालयात पोहोचले. गर्दीतून वाट काढताना राय यांच्या समर्थकांनी, "अध्यक्षजींना पुढे जाऊ द्या, रस्ता द्या," असे म्हटले. त्यावर तिथे उपस्थित असलेल्या ममता चौधरी यांनी, "कसले आणि कोणते अध्यक्ष?" असा उपरोधिक सवाल केल्याने वादाला तोंड फुटले..शिवीगाळ अन् चप्पल-बुटांचा माराममता चौधरी यांच्या या विधानावरून अजय राय यांचे समर्थक चांगलेच आक्रमक झाले. पाहता पाहता वाद इतका विकोपाला गेला की दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. संतप्त समर्थकांनी थेट पायातील बूट आणि चपला काढून एकमेकांवर भिरकावल्या. या अनपेक्षित हाणामारीमुळे कार्यालयात एकच पळापळ आणि गोंधळ उडाला..पक्षातून हकालपट्टी करण्याची मागणीया राड्यानंतर अजय राय यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "अशा लोकांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असून, ममता चौधरी यांची पक्षातून तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी," अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, वरिष्ठ नेत्यांनी मध्यस्थी करत दोन्ही गटांना शांत केले असून याप्रकरणी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.