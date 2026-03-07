Uttar Pradesh: तरुणांच्या हाताला काम! योगी सरकार ३३४९ कोटी रुपये खर्चून लाखो तरुणांना बनवणार 'कुशल'

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी योगी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) २.० अंतर्गत ५ लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत..व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल यांनी या योजनेच्या विस्ताराची माहिती दिली. विशेष म्हणजे, यावेळचे उद्दिष्ट मागील योजनेच्या (DDU-GKY १.०) तुलनेत दुप्पट ठेवण्यात आले आहे..बजेटमध्ये मोठी वाढ आणि लक्ष्यया मोहिमेसाठी ३,३४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विभागाच्या बजेटमध्ये तब्बल ८८% वाढ करण्यात आली आहे. ५ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य आहे. (DDU-GKY १.० मध्ये २.६३ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते, ज्यापैकी २ लाख तरुणांना रोजगार मिळाला होता.)अनुसूचित जाती-जमाती (SC-ST), बीपीएल (BPL) कुटुंबातील तरुण आणि महिलांना प्राधान्याने प्रशिक्षण देऊन रोजगार मिळवून दिला जाईल..समावेशी विकासावर भरसरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ प्रशिक्षण देऊन थांबणार नाही, तर या तरुणांना प्रत्यक्ष नोकरी मिळेपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल. यापूर्वी राबवलेल्या विशेष मोहिमेत २,००० दिव्यांगांना रोजगार मिळाला आहे. आता हाच पॅटर्न वंचित घटकांसाठी राबवला जाईल.जिल्ह्यांच्या पलिकडे जाऊन आता तालुका स्तरावर रोजगार मेळावे आयोजित केले जातील, जेणेकरून ग्रामीण भागातील तरुणांना शहरात न भटकता नोकरीची माहिती मिळेल.आगामी आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण आणि वंचित समुदायातील तरुणांच्या कौशल्य वाढीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे..Premium| Women employment: महिलांच्या बेरोजगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे; सरकारी आकडेवारी देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या भविष्याबद्दल चिंता निर्माण करणारी!.DDU-GKY २.० ची वैशिष्ट्येही योजना केवळ व्यावसायिक शिक्षणापुरती मर्यादित नसून, उद्योजकता (Entrepreneurship) विकासावरही भर देणार आहे. यामुळे तरुण केवळ नोकरी शोधणारे न बनता, स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासही सक्षम होतील.उत्तर प्रदेश सरकारचे हे पाऊल राज्याला 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.