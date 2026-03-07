देश

Uttar Pradesh: तरुणांच्या हाताला काम! योगी सरकार ३३४९ कोटी रुपये खर्चून लाखो तरुणांना बनवणार 'कुशल'

DDU-GKY 2.0: उत्तर प्रदेश सरकारने ग्रामीण तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY 2.0) सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी योगी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) २.० अंतर्गत ५ लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

