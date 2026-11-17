उत्तर प्रदेश : दिव्यांग व्यक्तींना वैवाहिक जीवनात आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाकडून 'दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र नवविवाहित जोडप्यांना १५ हजार ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन निधी दिला जातो. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे.प्रयागराजचे जिल्हा दिव्यांगजन सक्षमीकरण अधिकारी अशोक कुमार गौतम यांनी योजनेची माहिती दिली. जोडप्यातील कोणती व्यक्ती दिव्यांग आहे, यानुसार प्रोत्साहन निधीची रक्कम निश्चित केली जाते..दिव्यांगत्वानुसार मिळणार प्रोत्साहन निधीया योजनेत युवक आणि युवतीच्या दिव्यांगत्वाच्या स्थितीनुसार वेगवेगळ्या रकमेचे प्रोत्साहन दिले जाते.केवळ युवक दिव्यांग असल्यास : १५ हजार रुपये.केवळ युवती दिव्यांग असल्यास : २० हजार रुपये.युवक आणि युवती दोघेही दिव्यांग असल्यास : ३५ हजार रुपये..योजनेसाठी कोण पात्र?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.जोडप्याचा विवाह १ एप्रिल २०२५ नंतर झालेला असावा.विवाहाच्या वेळी युवकाचे वय २१ ते ४५ वर्षे आणि युवतीचे वय १८ ते ४५ वर्षे असावे.संबंधित लाभार्थ्याचे दिव्यांगत्व किमान ४० टक्के असणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी (सीएमओ) दिलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक आहे..पती आणि पत्नी यांपैकी कोणीही आयकरदाता नसावा.ऑनलाइन अर्जासोबत कागदपत्रे जमा करणे आवश्यकपात्र जोडप्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर divyangjan.upsdc.gov.in ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.१. जोडप्याचे अलीकडील संयुक्त छायाचित्र.२. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र.३. युवक आणि युवती यांच्या वयाचा पुरावा.४. सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.५. राष्ट्रीयीकृत बँकेतील पती-पत्नीच्या संयुक्त खात्याच्या पासबुकची प्रत.६. दोघांच्या आधार कार्डच्या प्रती.७. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (उपलब्ध असल्यास)..केवळ ऑनलाइन अर्ज करून चालणार नाही. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची प्रत आणि अपलोड केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती संबंधित जिल्हा कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे.प्रयागराजमधील अर्जदारांनी विकास भवन येथील कक्ष क्रमांक १३ मध्ये असलेल्या जिल्हा दिव्यांगजन सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयात कागदपत्रे जमा करावीत. कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रोत्साहन निधी जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.