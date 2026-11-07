Uttar Pradesh Government : योगी सरकारची दिवाळी भेट; उज्ज्वला योजनेतील १.८९ कोटी कुटुंबांना मोफत गॅस सिलिंडर

उत्तर प्रदेश : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील १ कोटी ८९ लाख लाभार्थी कुटुंबांसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे गॅस सिलिंडर रिफिल अनुदान वितरित केले. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना दिवाळीसाठी गॅस सिलिंडर भरून घेण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नसल्याचा सरकारचा दावा आहे.या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त सिलिंडरच्या उर्वरित किमतीचा भार उत्तर प्रदेश सरकार उचलणार आहे. ही रक्कम थेट गॅस कंपन्यांना दिली जाणार असल्याने लाभार्थ्यांना सिलिंडरच्या रिफिलसाठी पैसे भरावे लागणार नाहीत..प्रति सिलिंडर ६४८ रुपयांचा खर्च सरकारकडूनदिलेल्या माहितीनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९८३ रुपये ४५ पैसे आहे. केंद्र सरकारकडून उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ३३५ रुपये ४० पैसे अनुदान दिले जाते. त्यानंतर उर्वरित ६४८ रुपये ५५ पैसे लाभार्थ्यांना भरावे लागत होते.आता उत्तर प्रदेश सरकारने ही उर्वरित रक्कम थेट गॅस कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना सिलिंडर रिफिलसाठी कोणतीही रक्कम द्यावी लागणार नाही. या निर्णयामुळे प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाची सुमारे ६५० रुपयांची बचत होणार आहे..महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकाचा आधारप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना एलपीजी गॅस जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पारंपरिक चुलीवर स्वयंपाक करताना होणाऱ्या धुराचा त्रास कमी करणे, महिलांचे आरोग्य जपणे आणि स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.दिवाळीच्या काळात सिलिंडर रिफिलचा खर्च सरकारकडून उचलण्यात येणार असल्याने गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबांना सणाच्या खर्चातही दिलासा मिळणार आहे. थेट लाभ हस्तांतरण आणि गॅस कंपन्यांना थेट भरणा करण्याच्या पद्धतीमुळे योजनेचा लाभ संबंधित कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.