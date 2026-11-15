Uttar Pradesh: रुग्णांची रुग्णालयांतील धावपळ थांबणार; उत्तर प्रदेशात १६ नोव्हेंबरपासून ‘ई-सारथी’ पोर्टल सुरू

लखनौ : रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळावेत आणि एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याची धावपळ कमी व्हावी, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने ‘ई-सारथी पोर्टल’ विकसित केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या उपक्रमाचा शुभारंभ १६ नोव्हेंबरपासून सैफई येथे होणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रुग्णालयांमधील रिकामे बेड आणि उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.या प्रणालीशी जोडलेल्या रुग्णालयांना दर दोन तासांनी रिकाम्या बेड्सची संख्या आणि उपलब्ध उपचार सुविधांची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्यापूर्वीच तेथे बेड उपलब्ध आहे का आणि आवश्यक उपचारांची सुविधा आहे का, याची माहिती डॉक्टरांना मिळू शकेल..पहिल्या टप्प्यात ११ रुग्णालयांचा समावेशई-सारथी पोर्टलच्या पहिल्या टप्प्यात सैफई वैद्यकीय विद्यापीठासह कन्नौज, औरैया आणि फिरोजाबाद येथील वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच इटावा, औरैया, कन्नौज, मैनपुरी आणि फिरोजाबाद परिसरातील जिल्हा व संयुक्त रुग्णालयांचा समावेश करण्यात येत आहे. एकूण ११ वैद्यकीय संस्था आणि रुग्णालये या प्रणालीशी जोडली जाणार आहेत.पोर्टलवर रुग्णालयांमधील रिकामे बेड, विशेष उपचार सुविधा आणि उपलब्ध वैद्यकीय सेवांची माहिती नियमितपणे नोंदवली जाईल. त्यामुळे रुग्णाला कोणत्या रुग्णालयात पाठवणे योग्य ठरेल, याचा निर्णय घेणे डॉक्टरांना सोपे होणार आहे..सैफईत २४ तास कार्यरत कमांड सेंटरया संपूर्ण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सैफई येथे विशेष कमांड सेंटर उभारण्यात येणार आहे. हे केंद्र २४ तास कार्यरत राहणार असून, पोर्टलवरील माहिती आणि रुग्णांच्या संदर्भ प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.एखाद्या रुग्णालयात आवश्यक बेड उपलब्ध नसल्यास दुसऱ्या रुग्णालयातील उपलब्ध सुविधा तपासून योग्य पर्याय शोधण्यास या व्यवस्थेमुळे मदत होईल. सामान्य तसेच आपत्कालीन रुग्णांच्या उपचार प्रक्रियेत या प्रणालीचा उपयोग केला जाणार आहे..यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यभर विस्तारवैद्यकीय शिक्षण महासंचालक नेहा शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात या पोर्टलच्या कार्यक्षमतेची चाचणी घेतली जाणार आहे. प्रत्येक रुग्णालयात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांना पोर्टलचा वापर आणि माहिती अद्ययावत करण्याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणी यशस्वी झाल्यानंतर ई-सारथी प्रणालीचा विस्तार उत्तर प्रदेशातील इतर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना योग्य रुग्णालय शोधण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यास आणि उपचारांची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.