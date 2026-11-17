Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या जागावाटपाचा तिढा वाढण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसला राज्यातील ४०३ पैकी १०० पेक्षा अधिक जागा लढवायच्या आहेत. काँग्रेसच्या मागणीला समाजवादी पक्षा कशा पद्धतीने प्रतिसाद देतो हे आता पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसची मागणीवर अखिलेश यादव हे नाराज झाल्याचे समजते..दुसरीकडे, काँग्रेसने १८१ जागांची मागणी केल्याचे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सांगितले आहे. एवढ्या मोठ्या जागांची मागणी समाजवादी पक्षाला मान्य नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतील चर्चेत जागांची संख्या आणि मतदारसंघांची निवड हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPS Officer: पाथर्डीचा सुपुत्र बनला हैदराबादचा पोलीस आयुक्त; महेश भागवत यांच्यासाठी विश्वास नांगरे-पाटलांची खास पोस्ट.काँग्रेसचा १००पेक्षा अधिक जागांचा आग्रहकाँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची सोमवारी दिल्लीत बैठक झाली. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि उत्तर प्रदेशातील प्रमुख नेते या बैठकीला उपस्थित होते. आगामी निवडणुकीची तयारी, प्रचार आणि संघटनात्मक समित्यांबाबत चर्चा झाली. काँग्रेस १०० पेक्षा कमी जागांवर तडजोड करणार नसल्याचे पक्षातील एका नेत्याने सांगितल्याचे समजते. .RAHUL GANDHI GIRLFRIEND: 'ती सध्या काय करते?' राहुल गांधींना गर्लफ्रेंडबद्दल प्रश्न विचारताच दिलं असं उत्तर! म्हणाले....अखिलेश यादव यांची नाराजी?अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसने १८१ जागा मागितल्याचे जाहीर केले होते. या यादीत समाजवादी पक्षाचे विद्यमान २२ आमदार असलेल्या मतदारसंघांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ही मागणी अवास्तव असल्याचे समाजवादी पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. जागावाटपात उमेदवारांची जिंकण्याची क्षमता हा मुख्य निकष असावा, अशी समाजवादी पक्षाची भूमिका आहे. .रायबरेली-अमेठीवरही काँग्रेसचा दावारायबरेली आणि अमेठीतील सर्व १० विधानसभा मतदारसंघ लढवण्याची काँग्रेसची इच्छा असल्याचे वृत्त आहे. यातील काही जागांवर सध्या समाजवादी पक्षाचे आमदार आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघांवरूनही दोन्ही पक्षांत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जागावाटपाचा तिढा हे दोन्ही पक्ष कसे सोडवितात याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.