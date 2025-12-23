देश

Uttar Pradesh: यूपी सरकारचा २४,४९६ कोटींचा पहिला पूरक अर्थसंकल्प सादर; पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि महिला कल्याणावर भर

Uttar Pradesh Supplementary Budget : उत्तर प्रदेश सरकारने २०२५-२६ साठी २४,४९६ कोटींचा पहिला पूरक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, ऊर्जा आणि महिला कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी (२२ डिसेंबर २०२५) विधानसभेत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी २४,४९६.९८ कोटी रुपयांचा पहिला पूरक अर्थसंकल्प सादर केला. या पूरक अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्य सेवा आणि महिला कल्याणासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

