Uttar Pradesh: यूपी सरकारचा २४,४९६ कोटींचा पहिला पूरक अर्थसंकल्प सादर; पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि महिला कल्याणावर भर

उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी (२२ डिसेंबर २०२५) विधानसभेत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी २४,४९६.९८ कोटी रुपयांचा पहिला पूरक अर्थसंकल्प सादर केला. या पूरक अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्य सेवा आणि महिला कल्याणासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे..या पूरक अर्थसंकल्पामुळे उत्तर प्रदेशच्या मूळ अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार आता ८,३३,२३३.०४ कोटी रुपये झाला आहे. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, राज्याचा विकासाचा वेग कायम ठेवणे आणि वाढत्या गरजा पूर्ण करणे हा या पूरक अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे..विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदीपूरक अर्थसंकल्पात औद्योगिक विकासासाठी ४,८७४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, यामधून गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यात येणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी ४,५२१ कोटी रुपये देण्यात आले असून, वीज पुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे..आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी ३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यामधून वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णालयांच्या सुविधा सुधारल्या जाणार आहेत. नगर विकासासाठी १,७५८.५६ कोटी रुपये देण्यात आले असून, शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे..तांत्रिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी ६३९.९६ कोटी रुपये, तर महिला व बाल विकासासाठी ५३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीतून प्रामुख्याने निराधार महिलांच्या पेन्शन योजनेला बळ दिले जाणार आहे. याशिवाय वैद्यकीय शिक्षणासाठी ४२३.८० कोटी रुपये देण्यात आले असून, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सुपर स्पेशालिटी सेवा विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ऊस व साखर उद्योगासाठी ४०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत..पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीपूरक अर्थसंकल्पात कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मेरठ ते प्रयागराज जोडणाऱ्या गंगा एक्सप्रेस-वे प्रकल्पासाठी १,८३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच जेवर विमानतळ आणि गंगा एक्सप्रेस-वे यांना जोडणाऱ्या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे साठी १,२४६ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आगामी पंचायत निवडणुकांच्या तयारीसाठी २०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत..हरित ऊर्जा आणि 'पीएम सूर्य घर' योजनापर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना देण्यासाठी 'पीएम सूर्य घर' योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद पूरक अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच UPNEDA मार्फत सौर ऊर्जेच्या विस्तारासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे..महिला कल्याणावर विशेष लक्षपूरक अर्थसंकल्पात निराधार महिलांसाठी ५३५ कोटी रुपयांची पेन्शन तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे गरजू महिलांना आर्थिक आधार मिळणार आहे..वाढता वाढे! राज्यावरील कर्जाचा बोजा 'इतक्या' लाख कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता; लाडक्या बहिणींसाठी सहा हजार कोटी....आर्थिक चित्रया पूरक अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद २४,४९६.९८ कोटी रुपये आहे. यामध्ये १८,३६९.३० कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी, तर ६,१२७.६८ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. भांडवली खर्चातून दीर्घकालीन विकास आणि मालमत्ता निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे..