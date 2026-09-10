Healthcare: शिक्षक, पीआरडी जवान, अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा; कुटुंबासह मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार

उत्तर प्रदेशातील शिक्षक, प्रांतीय रक्षक दलाचे जवान, शालेय पोषण आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकी भगिनी तसेच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सर्व घटकांना आता त्यांच्या कुटुंबीयांसह दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा मिळणार आहे. गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सरकारने ही आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.उच्च शिक्षण विभागांतर्गत विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये तसेच विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या १ लाख २८ हजारांहून अधिक शिक्षकांना या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा योजने’अंतर्गत शिक्षक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना सूचीबद्ध सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतील..रुग्णालयात दाखल होण्यापासून औषधे, विविध तपासण्या आणि रुग्णालयातून घरी सोडेपर्यंतचा उपचाराचा खर्च या सुविधेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. कर्करोग, हृदयरोग आणि मूत्रपिंडाच्या आजारांसारख्या गंभीर विकारांवरील उपचारांसह १ हजार ९०० हून अधिक उपचार पद्धतींचा यात समावेश आहे.राज्यातील ३१ हजारांहून अधिक प्रांतीय रक्षक दलाच्या जवानांनाही या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. जवानांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतील. त्यामुळे गंभीर आजारावरील उपचाराचा मोठा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे..शालेय पोषण आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकी भगिनींसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये पोषण आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकी महिलांच्या मानधनात दरमहा १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा मिळणार आहे..अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांचे दरमहा मानधन ८ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर मदतनीसांचे मानधन ४ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे. मानधनवाढीसोबतच सेविका, मदतनीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांची सुविधाही मिळणार आहे.या निर्णयामुळे सरकारी आणि निमशासकीय क्षेत्रातील या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. विशेषतः गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी होणारा मोठा खर्च आणि त्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ टाळण्यास या आरोग्य सुविधेची मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.